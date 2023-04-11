台灣「3原因」對世界很重要！　金融時報專欄：歐美應備戰保台

▲ 為期3天的中共環台軍演10日落幕。（圖／翻攝自央視）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國《金融時報》10日刊登專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）評論，文中稱捍衛台灣與否並非抽象辯論，從經濟、戰略及政治層面說明中國攻台的龐大後果，並提出3項原因強調保台重要性，其中一項就是為避免台灣半導體廠落入中國控制，衝擊全球經濟。

拉契曼以「為何台灣對世界很重要」為題撰文指出，中國對台軍事壓力不斷升級之下，美國總統拜登已經四度承諾在台灣受到中國攻擊時護台。但對部分美國人來說，拜登的承諾近乎瘋狂。

華府智庫加圖研究所（Cato Institute）高級研究員班多（Douglas Bandow）就批評，「多數美國決策者準備冒著國家自殺（national suicide）的風險護台。」

▲ 馬克宏上周訪中，會晤中國國家主席習近平。（圖／路透社）

歐洲部分國家對護台的質疑態度更為露骨，法國總統馬克宏上周結束訪中行程，回國受訪針對台灣問題回應，歐洲面臨的巨大風險就是「陷入不屬於我們的危機」，暗示法國不會採取任何行動保衛台灣。

事實上，外界普遍不認為歐洲軍隊會直接捲入台灣衝突，但馬克宏等歐洲政治家的態度卻很重要，因為這將影響中國計算任何攻台行動的經濟與外交成本。

若歐美領袖無須憂心台灣命運，日子勢必輕鬆許多，但現實是中國強行併吞台灣對全球影響深遠，且巴黎很快就會感受到。

▲ 中國攻台對全球影響深遠。（圖／路透）

拉契曼指出，支持台灣有3個主要原因，第一關乎世界政治自由的未來，其次是全球權力平衡，最三則是世界經濟，這些原因都構成應保護台灣不受北京控制的理由。

中國堅稱自由民主價值觀會帶來災難，但繁榮的台灣社會就是活生生的例子，證明中華文化可與民主兼容。儘管中國擁抱政治自由的想法依然遙遠，整個印太地區有許多繁榮的民主國家，包括日本、南韓及澳洲，且都在一定程度上依賴美國安全保障。

若中國透過入侵或動武，粉碎台灣自治，美國在印太地區的影響力將大受打擊。面對印太新霸權，該地區的國家將有所回應，多數國家會選擇改變外交及國內政策遷就北京。且為避免激怒中國，鄰國言論及行動自由也會受限。

印太地區人口及GDP約占全球2/3，一旦被中國主導，影響將遍及全球。中國很可能取代美國，成為世界上最強大的國家，以為歐洲不會受到全球權力轉移影響的想法十分荒謬，且歐洲正極度仰賴美國來壓制中國盟友俄羅斯。

▲ 生活中許多設備都仰賴台灣晶片。（圖／路透）

也許有人認為，「霸權」的抽象概念對小老百姓無關緊要，但台灣經濟發展的特徵代表若中國控制台灣，很快就會對全世界生活水平帶來重大影響。

台灣生產的半導體佔全球60%以上，最先進半導體則約佔全球90%，從手機、汽車到工業機械，現代生活所需的一切設備都仰賴台灣晶片。若中國攻台，半導體廠可能被毀；就算工廠倖存，一旦落入中國控制，將帶來龐大經濟後果，使北京得以掐住全球經濟咽喉。且正如美國所發現的，複製台灣半導體業比聽起來更困難。

文末指出，上述經濟、戰略及政治考量，都為美國及盟友提供保衛台灣令人信服的理由，「沒有任何心智正常的人希望美中發生戰爭」，但有時為了維護和平，必須為戰爭做準備。