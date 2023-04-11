美機密文件爆　埃及總統下令援俄「4萬枚火箭彈」！密謀對話曝光

▲美國高級機密文件外洩事件延燒，埃及也被爆料打算提供俄羅斯4萬枚火箭彈。圖為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）過去與埃及總統塞西會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國軍事與情報機密文件外洩，除了導致西方援烏反攻計畫翻拍照片流出，埃及總統塞西（Abdel Fatah El-Sisi）也被揭露指示軍事官員向俄羅斯提供4萬枚火箭彈，還要求對生產與交付細節保密，以「避免與西方之間產生問題」。

根據《華盛頓郵報》報導，俄羅斯與烏克蘭仍在激烈交戰，雙方都在尋求武器補給，而今年2月至3月被外流至Discord社群上的美國高級機密情報中，包含一份尚未被報導過的新文件。這份日期為2月17日的外洩文件中，概述了埃及總統塞西於2月1日與高級軍事官員的對話，內容包含向俄羅斯提供火砲彈藥的計畫。

▲美國去年9月宣布，因開羅打壓異議者與約束公民社會等人權紀錄問題，將從每年給埃及的13億美元安全援助中削減1.3億美元。圖為塞西過去會見美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文件宣稱，塞西下令生產多達4萬枚火箭彈，秘密運往俄羅斯，並要求對軍備供應保密，以免與「西方」發生問題。據悉，塞西向一個叫做薩拉赫•阿爾丁（Salah al-Din）的人指示，應該對工廠工人謊稱這些砲彈將用於埃及軍隊，而薩拉赫•阿爾丁很有可能是埃及的軍事生產內閣部長。文件指出，援俄彈藥將由一家具有數十年歷史的化學製造廠「18號工廠」（Factory 18）生產。

文件援引塞西的話指出，他將命令工人在必要時刻輪班工作，因為這將是國家償還俄羅斯先前給埃及的幫助，最起碼能做的事。但文件沒有說明俄羅斯之前提供了何種援助。而文件引述薩拉赫•阿爾丁說法稱，俄羅斯人曾向他表示願意向埃及購買「任何東西」。

《華郵》提到，莫斯科與開羅最近簽署幾項重大協議，包含今年俄國將在埃及興建大型鐵路機廠，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）去年也開始建設埃及的第一座核電廠。

▲文件爆料，埃及總統塞西為了生產更多火箭彈，打算將軍武庫存傾銷大陸。（圖／路透）

外洩文件還提到，塞西說自己正在考慮向中國軍售一些「普通的東西」，才能為生產更多「Sakr 45」騰出更多空間。他指的是埃及製造的一款122毫米火箭彈，雖然塞西沒有明確表示4萬枚援俄彈藥是否為Sakr 45，但這款火箭彈與俄軍「冰雹」（Grad）多管火箭砲規格相容。

塞西於2月1日進行的上述談話，發生在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及與他會面的幾天之後，布林肯離開後埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）隨即出發前往莫斯科與俄羅斯領導層進行會談。被問到機密文件披露的軍援俄羅斯一事是否為真時，埃及外交部發言人扎伊德（Ahmed Abu Zeid）澄清，「埃及的立場從始至終都是不涉入這場危機，並承諾與俄烏雙方保持同等距離，重申埃及支持聯合國憲章與聯合國大會決議的國際法。」

一名要求匿名的美國官員則表示，美方沒有發現埃及的火箭運送計畫有任何實際執行，「我們沒有看到這種情況發生。」五角大廈發言人則回應，美國司法部已對機密文件外流一案展開調查。《華郵》指出，埃及是美國在中東最親密的盟國與主要受援國，美國數十年來提供埃及每年超過10億美元的安全援助，若埃及向俄羅斯政府提供武器，可能將引發美國對埃及祭出制裁。