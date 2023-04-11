女王駕崩前「哈利1舉動」震驚王室！爆為帶梅根大吵　錯過最後一面

▲ 哈利與梅根出席女王國葬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國已故女王伊莉莎白二世去年9月駕崩，哈利王子和妻子梅根當時碰巧身在英國，卻在女王辭世經過5個小時後才趕到。即將出版的王室作家新書爆料，若不是哈利堅持帶梅根同行，其實根本可以提早幾小時趕到女王病床前，見她最後一面。

根據《每日星報》，英國王室傳記作家賈柏森（Robert Jobson）新書《我們的國王：查爾斯三世》（Our King: Charles III）披露，女王病危當時，哈利趕著前去見奶奶最後一面，卻堅持帶梅根同行，不惜為此與家人爭吵，也因此沒能和兄長威廉等王室成員一起搭專機前往，一連串舉動震驚王室。

哈利梅根早已移居美國，女王健康狀況惡化當時人在英國其實只是偶然，目的是為出席在倫敦舉辦的「好孩子獎」（WellChild Awards）頒獎典禮，沒想到典禮前得知女王病危的噩耗，才趕緊搭機飛往蘇格蘭，但他本來其實可以和威廉同行，更早抵達巴爾莫勒爾堡。

女王約於去年9月8日下午3時辭世，而書中指出，「威廉王子、安德魯王子及愛德華王子、和女王非常親密的愛德華王子妻子蘇菲（Sophie）約在下午5時抵達巴爾莫勒爾，晚了將近2小時。至於哈利王子，他到晚間近8時才出現。」

知情人士指出，哈利和威廉、叔叔們對他妻子梅根的意見分歧，才會決定和他們分頭飛往蘇格蘭，當哈利堅持要梅根陪同，是父親查爾斯告訴他，梅根不能來。哈利為此和家人爭執，據稱令王室成員震驚不已，而他的要求最終也沒有被接受。