打開手機全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰

美國德州38歲女警克莉絲特(Krystle Perez)被丈夫發現,竟然同時和7名男警傳鹹濕簡訊,還和至少2人發生過性關係,氣得讓丈夫向當局舉報,目前她已被停職,與她有染的多名男警也被停職休假中,案件正在調查中。

在德州聖安東尼奧市(San Antonio)比爾郡(Bexar County)治安部門擔任女警的克莉絲特,被41歲丈夫佩雷特(Giancarlo Perez)發現與多名男警外遇,還在手機中傳了許多鹹濕簡訊,外遇對象竟然多達7人,氣得向當局舉報事件。

當局接獲報案後進行調查,除了將克莉絲特停職,同時涉入事件的男警薩利納斯(Renaldo Salinas)、賈維斯(Jason Jarvis)與萊爾(Juan Leal)也都暫時停職,之後很有可能面臨開除處分。

