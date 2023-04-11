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打開手機全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰

手機裡全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰。（圖／翻攝自Twitter）

▲女警涉嫌和多名男警發生關係，目前已被停職。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州38歲女警克莉絲特(Krystle Perez)被丈夫發現，竟然同時和7名男警傳鹹濕簡訊，還和至少2人發生過性關係，氣得讓丈夫向當局舉報，目前她已被停職，與她有染的多名男警也被停職休假中，案件正在調查中。

在德州聖安東尼奧市(San Antonio)比爾郡(Bexar County)治安部門擔任女警的克莉絲特，被41歲丈夫佩雷特(Giancarlo Perez)發現與多名男警外遇，還在手機中傳了許多鹹濕簡訊，外遇對象竟然多達7人，氣得向當局舉報事件。

當局接獲報案後進行調查，除了將克莉絲特停職，同時涉入事件的男警薩利納斯(Renaldo Salinas)、賈維斯(Jason Jarvis)與萊爾(Juan Leal)也都暫時停職，之後很有可能面臨開除處分。

涉案男警中，賈維斯曾和妻子坦承，與克莉絲特發生婚外情，目前正在辦理離婚，他的妻子潔西卡(Jessica Jarvis)氣憤表示，「這些人身為人民保母，應該要保護我們和確保社區安全，可是他們卻忙著搞外遇、發生性關係」。

丈夫佩雷特控訴，妻子的簡訊內容非常露骨，裡面還描述了許多性愛經過，讓他非常崩潰，「她是我這一生的摯愛，所以發現這些事讓我非常混亂，很心碎，我不敢相信她竟然這樣」。當局目前正在調查是否還有更多員警涉案。

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