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增至5死！美銀行槍手是「即將被解僱員工」　闖入開槍直播犯案

▲▼美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一間銀行10日發生大規模槍擊案。（圖／路透）

▲槍擊事件造成5人死亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一間銀行10日發生大規模槍擊案，死亡人數增至5死，另有8人受傷。這起案件的25歲槍手是銀行員工康納（Connor Sturgeon），已知他即將被銀行解僱，且有留下訊息給父母與朋友，透露要對銀行發動攻擊的意圖。

▲▼美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一間銀行10日發生大規模槍擊案。（圖／路透）

綜合ABC News、CNN報導，這起槍擊事件發生在老國民銀行（Old National Bank）準備開門之前的晨間會議上，警方10日上午8時30分左右接獲通報後，在數分鐘內趕抵現場，發現槍手康納還在開槍，雙方交火。康納犯案當下還在IG直播，最終被警方擊斃。

▲▼美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一間銀行10日發生大規模槍擊案。（圖／路透）

傷者之中包括26歲員警威爾特（Nickolas Wilt），他3月31日才剛畢業，在趕往槍擊現場時頭部中彈，接受手術後雖然傷重但狀況已穩住。

這起案件死亡人數增至5人，除了40歲的巴瑞克（Joshua Barrick）、63歲的埃利奧特（Thomas Elliott）、45歲的法默（Juliana Farmer）、64歲的塔特（James Tutt），警方剛剛證實，57歲的埃克特（Deana Eckert）已於10日晚間過世。

執法部門透露，康納早在2018年至2020年就在這間銀行實習，在2021年6月取得全職員工的身分，並於2022年4月升遷。消息人士稱，現階段尚不清楚為何他會接到解僱通知，不過在犯案前有留下訊息給父母與朋友，暗示說要攻擊銀行，但目前還不清楚這則訊息在康納犯案之前是否有被看過。

▲▼美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一間銀行10日發生大規模槍擊案。（圖／路透）

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