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南韓總統府遭美國監聽　府方駁斥「假消息」！美防長主動致電南韓

▲▼尹錫悅將總統辦公室遷移至首爾龍山後，有意斥資800多億韓元興建新一座迎賓館。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓在野黨怒批，尹錫悅貿然將總統辦公室遷移至首爾龍山，才導致暴露於遭美方監聽風險下。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來疑似美國情報機構監聽南韓、以色列等同盟國的機密資料在社群網路外洩，其中包括南韓總統國安高層幕僚談論援助烏克蘭軍武立場，以及研擬透過波蘭等途徑間接輸出彈藥支援。消息一出後，南韓總統辦公室表示遭監聽一事荒唐無稽，美國與南韓國防部長更立即通話，認為是遭偽造的假消息。

先前美媒爆料南韓遭到美國監聽的對象為（前）總統辦公室國家安保室長金聖翰、（前）外交秘書官李文熙，消息一出驚動朝野，最大在野黨共同民主黨認為，總統尹錫悅貿然將總統辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區（原國防部新大樓），距離美軍基地過近，才會被美方監聽；對此，南韓府方反駁，不斷強調現在的辦公室「很安全」。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室今（11）日上午再度以發言人為名義發佈新聞稿，以此作為針對遭美國監聽一事的官方立場，內文首先指出現在的龍山總統辦公室，其前身本來就是軍事設施，因此它的防止監聽系統比青瓦台更加完善。

▲▼文在寅、金正淑9日下午6時正式從青瓦台「下班」，數千名支持者聚集告別。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅政府認為，過去青瓦台面積廣大，導致部門散落各處，維安系統上的管理較為不易；圖為文在寅卸任南韓總統，告別青瓦台時代。（圖／達志影像／newscom）

聲明還強調，過去青瓦台的總統辦公室、秘書室、安保室等單位散落各處；至於目前總統辦公室的各單位則是集中一處，整合了同一套保安系統，且有專門人力固守，在國防維安上更是「堅若磐石」。

南韓總統辦公室透過聲明砲轟共同民主黨，呼籲不應在此議題上，將總統辦公室遷移至首爾龍山一事煽動成遭美國輕易監聽的主因，否則如今「情報資訊戰」無國界之分，在面對北韓（朝鮮）無止境的軍事挑釁和核武威脅時，又得面臨韓美同盟動搖，這無非是侵害國家利益、也是一項自殘的行為。

南韓國家安保室次長金泰孝將出國協調尹錫悅訪美事宜，他在仁川國際機場受訪時透露，目前南韓與美國皆一致認為遭外洩的機密文件多數為偽造，且美國與南韓的國防部長已率先通話，美國強調會委請司法單位調查。

▲▼美國國防部長奧斯汀31日在首爾與南韓國防部長李鍾燮舉行會談。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀主動致電給南韓國防部長李鐘燮。（資料照／路透）

報導指出，在美方邀請下，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長李鐘燮於南韓時間11日上午通話，奧斯汀首先就監聽機密文件外洩一事向南韓方說明，之後會就此議題和南韓緊密聯繫、全面取得合作。

不過，根據韓媒《SBS News》獨家取得的資料，其實的確有一份資料明文規定，南韓必須於何時、透過何種方式對外輸出彈藥，該份機密文件疑似由美國政府撰寫，內文有一份圖表描述彈藥的運輸規劃，包括南韓須在72天的期限內透過空運輸出155mm砲彈33萬發，計畫實施後的第10天需輸出4700發、第41天需輸出15萬3000發。

據悉，最近外流的另一份機密文件顯示，金聖翰曾提議向波蘭販賣33萬發的155mm砲彈。

►美國監聽南韓國安幕僚！他憂「美國施壓」軍援烏國　南韓外交陷兩難
►俄烏開戰一年彈藥庫存枯竭！韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

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