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計程車附「澎湃免費零食吧」　單親爸運將親揭背後目的

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲計程車司機準備零食送給乘客。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者崔子柔／綜合報導

一名網友8日分享他搭到的計程車上，司機在椅背後放了多款零食、牙籤、充電線等物品，並以中文、日文、英文寫著「車上點心免費提供，請自行取用」，吸引超過5千人按讚。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發出照片，表示「司機也太貼心，車也乾淨」，並稱因為搭到這台車，整天的心情會很好。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲乘客感動PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

根據《NOWnews》報導，該名司機是單親爸爸，照顧3個孩子，一開始會準備零食等物品，是希望能被客人記得，以後需要接送時會想起他，當然也曾因此收到額外小費，但對他來說，能有下一次服務的機會比小費來得重要。

貼文在臉書上吸引超過5千人按讚，網友紛紛留言表示，「有幸搭到過一次司機大哥人真的很好也說他在當地很出名」、「吃了他一個威德果凍拯救我沒時間吃飯的行程」、「有充電的先給小費，貼心」、「這司機也太體貼了吧⋯⋯有些車上是禁止吃東西的」，也有人猜測，「司機是不是夾子園的高手」、「這個司機可能很常去零食場」、「那些餅乾，牌子感覺頗眼熟，司機應該常去夾零食」。

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