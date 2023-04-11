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研究證實：男生愛謊稱有巨雕！平均增長20％　連身高也要加2cm

▲▼男性,陰莖,下半身,長度。（圖／CFP）

▲男性平均會把陰莖長度誇大20％左右。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

許多男性都喜歡吹噓自己的「雄風」，而這樣的謊言也確實得到了科學驗證，丹麥研究人員發現，男性平均會把陰莖長度誇大20％左右，就連身高也會多加2公分。

根據《每日郵報》報導，儘管現在男性陰莖的平均長度已經比過去幾年還長，但男性依舊改不了在「長度」上吹噓撒謊的習慣。丹麥研究人員在《Frontiers in Psychology》期刊上發表的最新研究指出，他們對224名生理男性進行調查，結果有26人表示他們的陰莖超過30公分。

研究人員表示，他們在線上蒐集了224名丹麥男性的數據，並將這群人的平均值與丹麥全國的平均值作比較，若是這些人都誠實回答，那麼從統計上來看，平均數字應該會和全國數據相同，但最後這群男性的平均陰莖長度為18.2公分，比全國平均14.88公分多出了21％。

其中還有26人稱自己的陰莖長度超過30公分，但研究人員最終將這些極端值與作答時間過長的參與者剔除，所以最終統計人數為191名男性。

在身高的部分，參與者平均會幫自己多加2公分，但有趣的是，男性幾乎不會謊報自己的體重。除了生理上的數據外，研究人員還詢問參與者，若以1至10分計算，自己的運動能力大約是幾分時，幾乎所有人都填寫了5分以上。

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