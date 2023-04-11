　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登簽署法案　終止「新冠國家緊急狀態」！3年來逾百萬人病歿

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 拜登10日簽署法案，終結新冠國家緊急狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登10日簽署法案，結束川普政府2020年頒布的新冠國家緊急狀態，公共衛生緊急狀態則照原定計畫在5月11日解除。實施緊急狀態至今逾3年來，新冠病毒在美國奪走超過100萬人性命。

綜合CNN等美媒報導，結束國家緊急狀態的法案今年稍早由眾議院通過，送交參議院表決，3月以68票對23票的結果通過，其中11名民主黨人跨黨派投票支持。

川普政府2020年針對新冠疫情宣布國家緊急狀態及公衛緊急狀態，分別於今年3月1日及4月11日到期，白宮1月底要求短暫延長至5月11日，但眾議院共和黨人提出議案，要求立即解除。

白宮最初強烈反對，認為驟然停止緊急狀態將對整個醫療保健系統帶來廣泛混亂與不確定性。不過拜登3月向參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態，不打算否決該法案。

一名白宮官員強調，「結束國家緊急狀態不會影響預計在5月11日結束的公衛緊急狀態。」解除全國緊急狀態將停止聯邦衛生計畫部分豁免項目，旨在疫情高峰期幫助醫療機構及醫護人員；公衛緊急狀態則使政府能為民眾提供免費檢測、治療、疫苗及社會安全福利，以幫助國家應對大流行，將疫情影響降到最低。

他淡化該法案的影響，稱此舉不會影響政府循序漸進結束緊急狀態的努力，「自從國會採取行動，決定提前結束緊急狀態以來，我們一直在與各個部門合作，以化解提前解除的影響」，並盡可能通知可能受到衝擊的民眾。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
說養我一輩子！遭媳婦甩巴掌　台中嬤要長孫還透天...判決出爐
快訊／科技經理抖內200萬！　出怪招追爆乳直播主慘了
獨／假外送真尋仇？　節目製作人1句話遭開15槍
驚！爆年底各關1廠　「面板雙虎」回應了
「我沒拿公家一毛錢」　駐巴西外交官墜樓前14秒音檔曝光
獨／李多慧來台首夜　喝到最想喝的「台灣這一味」
獨／製作人遭開15槍現場！　褲管全染紅淡定坐路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

鋒頭壓過新娘！女賓客「奶奶見客」太凶狠　網笑：果真乳巨聚人心

台灣「3原因」對世界很重要！　金融時報專欄：歐美應備戰保台

美菲舉行「30年來最大規模軍演」　首度實彈擊沉目標船隻

野狗跳圍欄闖進民宅　男路過目睹「6歲女童被拖走」狂啃爆血

北韓蠢蠢欲動！金正恩「攤開南韓地圖」劍指美軍基地：嚇阻美韓侵略

3.3m巨蟒闖後院　16歲少女「抓蛇頭搏鬥」手臂被蛇身纏繞8分鐘

增至5死！美銀行槍手是「即將被解僱員工」　闖入開槍直播犯案

曾是大疆實習生！天才少年創立「美最大無人機製造商」　身價破億

印度新娘「對空連開4槍」慶新婚！　新郎超淡定5秒畫面瘋傳

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

鋒頭壓過新娘！女賓客「奶奶見客」太凶狠　網笑：果真乳巨聚人心

台灣「3原因」對世界很重要！　金融時報專欄：歐美應備戰保台

美菲舉行「30年來最大規模軍演」　首度實彈擊沉目標船隻

野狗跳圍欄闖進民宅　男路過目睹「6歲女童被拖走」狂啃爆血

北韓蠢蠢欲動！金正恩「攤開南韓地圖」劍指美軍基地：嚇阻美韓侵略

3.3m巨蟒闖後院　16歲少女「抓蛇頭搏鬥」手臂被蛇身纏繞8分鐘

增至5死！美銀行槍手是「即將被解僱員工」　闖入開槍直播犯案

曾是大疆實習生！天才少年創立「美最大無人機製造商」　身價破億

印度新娘「對空連開4槍」慶新婚！　新郎超淡定5秒畫面瘋傳

阿里巴巴發表自研AI「通義千問」　將連接旗下所有產品

安親班虐童7年！冬天逼脫光沖冷水、壓頭嗆水、抓腳踝甩童

向曾格爾求償官司打得正火熱　公關女強人因這事衰挨告

當年我們追的興農男神集合了！　黃忠義po合照、牛迷瘋了

女警開巡邏車撞騎士挨告！竟拿假驗傷單報復...亂玩司法下場GG

馬克宏稱「歐洲別捲入台海問題」　外交部：感謝關切台海和平

中國「軟硬兼施」處理台海問題　BBC：美台有默契低調接觸

健身房旗艦店股東糾紛告週刊報導不公　館長求償49萬吞敗

美參議員對派兵赴台持開放態度　綠委讚：感謝他的正義之聲

台一高架車禍一度塞爆！「敞篷車頭全毀」釀2傷　現場滿地碎片

國際熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

40歲女遊19國約34男　發現男人共通點

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

全球議員批馬克宏　籲尊重台灣聲音

達賴喇嘛遭轟欠調查　男童「吸舌頭」事件延燒

金氏紀錄認證「大渣男」！　騙婚105名女性

Google Pay突免費發錢　用戶嗨「收到3萬元」

即／美國路易維爾大規模槍擊4死9傷

新人宴客指定紅包費！友怒：1家就噴掉7000

五角大廈：軍事機密文件外洩　構成嚴重國安風險

投資人緊盯通膨數據　美股收紅101點

新娘「對空開4槍」新郎超淡定　畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

美國密切監控共軍演習　淡化馬克宏對台海說法

美國密切監控共軍演習　淡化馬克宏對台海說法

白宮今天表示，美國密切監控共軍在台海周遭演習，也再表達中國不應過度反應的立場。法國總統馬克宏稱歐洲不捲入台海的說法，白宮與國務院試圖淡化，強調美法情誼重要性。

金氏紀錄認證「大渣男」！　騙婚105名女性

金氏紀錄認證「大渣男」！　騙婚105名女性

即／美國路易維爾大規模槍擊4死9傷

即／美國路易維爾大規模槍擊4死9傷

華爾街日報：馬克宏台灣議題犯大錯

華爾街日報：馬克宏台灣議題犯大錯

即／拜登投入2024總統大選　爭取連任

即／拜登投入2024總統大選　爭取連任

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面