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印度新娘「對空連開4槍」慶新婚！　新郎超淡定5秒畫面瘋傳

▲▼ 新娘「對空開4槍」新郎超淡定。（圖／翻攝自推特）

▲新娘對空開4槍慶祝，新郎則一臉超淡定。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度一名新娘在結婚典禮上為了慶祝，居然拿著一把手槍直接對空連開4槍，旁邊的新郎則是一臉相當淡定，畫面也全被親友錄下來po上推特。儘管婚禮鳴槍是印度北方的傳統之一，但容易走火造成死傷，政府已下令禁止，現在警方正循線調查，而這名新娘已逃逸無蹤。

根據BBC報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）日前舉辦一場婚禮，當時新娘和新郎身穿華麗服飾並肩坐在台上，接著新娘從一名男子手上拿過一把手槍，然後立刻對空連開4槍以示慶賀，新郎則一臉相當淡定。

這段畫面被親友錄下後上傳到推特，結果立刻引起警方關注。儘管印度北部地區有在婚禮上鳴槍慶祝的傳統，但多年來常常因走火造成死傷，因此政府已下令禁止，所有「得知、耳聞」此事的警察都必須著手調查。

《印度時報》指出，法律規定任何持有槍枝的人魯莽、疏忽或在慶祝時開槍，將他人置於危險之中，都可能面臨監禁與罰款。當地警方則表示，自他們開始調查後，這名新娘已逃逸無蹤，但警方仍會持續搜查。

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