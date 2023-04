印度新娘「對空連開4槍」慶新婚！　新郎超淡定5秒畫面瘋傳

▲新娘對空開4槍慶祝,新郎則一臉超淡定。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名新娘在結婚典禮上為了慶祝,居然拿著一把手槍直接對空連開4槍,旁邊的新郎則是一臉相當淡定,畫面也全被親友錄下來po上推特。儘管婚禮鳴槍是印度北方的傳統之一,但容易走火造成死傷,政府已下令禁止,現在警方正循線調查,而這名新娘已逃逸無蹤。

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed



(Video credit: Sumit Sharma) pic.twitter.com/fJ6S7WrAko