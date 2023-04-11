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懷疑男師壞壞老婆！補教老闆抓狂撂人痛毆　剝光「強拍小鳥」G了

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雲林某補習班老闆懷疑英文男老師與妻子有染，竟撂人痛毆他並逼簽本票、強拍下體照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

雲林縣一間補習班的老闆，因為懷疑英文老師與身為班主任的妻子有染，竟撂人對英文老師一陣狂毆，逼簽3張100萬元的本票，除此之外，還剝光其衣物拍攝下體照。身心飽受煎熬的英文老師決定提告，一審判補習班老闆應賠償英文老師34萬餘元，案經上訴二審，台南高分院改判應賠償44萬餘元，全案仍可上訴。

英文老師阿宏（化名）主張，補習班老闆懷疑他與擔任班主任的老闆娘有不正常男女關係，認為他與老闆娘想另外開立補習班，便於2019年將他約到補習班見面，孰料，一見面老闆就質疑他是否有與老闆娘發生關係，他否認便遭老闆及其他4名男子持鐵棍毆打，導致他受有右肘擦傷、右肩挫傷、左上背部挫傷併瘀傷等傷害。

阿宏痛訴，老闆除了恐嚇他簽下3張面額100萬元的本票，以及金額300萬元保管條1張，一行人又強行脫掉他的衣褲，拍下他裸露陰莖的照片，持本票、裸照要脅必須依照約定的時間給付100萬元，這才讓他離開。事後他先託友人給了老闆6萬元，但老闆又拿著本票向法院對他的財產聲請強制執行，扣得薪資6萬2千餘元，及銀行存款2萬餘元，合計共14萬3千餘元。

阿宏表示，事件發生後，他活在恐懼當中，深怕如果沒有按照老闆要求付錢，老闆會把裸照散布出去，再找黑道對他不利，因此每天都無法好好睡覺，甚至因此罹患憂鬱症，決定提告求償財產損害14萬3千餘元、精神撫慰金120萬元，合計134萬3千餘元。

▲在桃園市某科大研究所念書的張姓女研究生，去年8月間不滿卓姓同學丟棄其放置在實驗室蒜頭，竟持木棍毆打成傷，李姓同學見狀制止也遭恫嚇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲阿宏被逼簽本票、拍裸照，因而罹患憂鬱症，決定向補習班老闆提告求償。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

補習班老闆則稱，自己對打人的部分對阿宏感到歉意，也願意付出賠償，但阿宏介入他的家庭，導致家庭破碎，事業嚴重虧損，經常遭到不明檢舉，因此承受很大的壓力，進而罹患中度憂鬱症，近年來賴以為生的補習班又虧損累累，實在無力負擔阿宏的求償金額。

雖然補習班老闆辯稱，本票並不是他逼迫阿宏簽發的。但法院勘驗事證後發現，阿宏有診斷說明書、受傷照片等作為佐證，又在被毆打、簽完本票的幾天後就接獲通知，「兄弟，你在我們這邊100萬本票3張、保管條300萬1張，協商後依20萬處理，扣掉給X老師6萬，餘14萬」，補習班老闆還曾傳男子裸露下腹、陰莖的照片給老闆娘，附上文字「聽說是補習班的姦夫」、「教英文的，國中，在XXXX國小附近」，不採信老闆的說詞。

雲林地方法院審理後，判補習班老闆應賠償阿宏財產損害14萬3千餘元，另外還需賠償精神撫慰金20萬元；案經上訴，台南高分院改判應賠償財產損害14萬3千餘元、精神撫慰金30萬元，共44萬3千餘元，全案仍可上訴。

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