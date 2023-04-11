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曾是大疆實習生！天才少年創立「美最大無人機製造商」　身價破億

▲▼美國天才少年瑞斯尼克（Blake Resnick）19歲正式創立無人機公司Brinc Drones，現年23歲的他淨資產超過1億美元。（圖／翻攝自Facebook／@brincdrones）

▲瑞斯尼克（Blake Resnick）19歲創辦了無人機公司Brinc Drones，現年23歲的他淨資產超過1億美元。（圖／翻攝自Facebook／@brincdrones，下同）

記者張寧倢／編譯

美國天才少年瑞斯尼克（Blake Resnick）14歲就攻讀大學，曾在無人機龍頭大疆與特斯拉當實習生，2017年家鄉拉斯維加斯發生大規模槍擊，讓他18歲就決定創業研發公共安全無人機。現年23歲的瑞斯尼克是美國最大無人機製造商之一Brinc Drones的創辦人兼執行長，公司市值逾3億美元，個人身價則超過1億美元。

▲▼美國天才少年瑞斯尼克（Blake Resnick）19歲正式創立無人機公司Brinc Drones，現年23歲的他淨資產超過1億美元。（圖／翻攝自Facebook／@brincdrones）

根據彭博社報導，瑞斯尼克14歲開始內華達大學攻讀工程學，後來進入西北大學，又在大疆與特斯拉實習，2017年拉斯維加斯發生大規模槍擊事件後，他轉而關注公共安全領域，2018年決定自己創立公司，18歲的他第一次跟著拉斯維加斯的特警隊（SWAT）出勤，深夜和執法人員開車出任務，在現場部署無人機，觀察成效，不斷為下一次任務改良、設計新版本的無人機。

瑞斯尼克從OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman）、前美國代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan），甚至是倒閉的虛擬幣交易所FTX創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）等人士籌集8000多萬美元（逾新台幣24億元），並在2019年正式成立了Brinc Drones，開拓並試圖吃下整個公共安全無人機的利基市場。瑞斯尼克2020年還從PayPal聯合創始人泰爾（Peter Thiel）推出的青年創業獎助金計畫中獲得10萬美元（約新台幣300萬元）資金。

 ▲▼美國天才少年瑞斯尼克（Blake Resnick）19歲正式創立無人機公司Brinc Drones，現年23歲的他淨資產超過1億美元。（圖／翻攝自Facebook／@brincdrones）

運用這些資源，瑞斯尼克將Brinc Drones壯大為美國最大的無人機製造商之一，擁有約100名員工，市值超過3億美元（約新台幣91億元）。Brinc Drones的無人機與大疆有著許多不同，配備了光學雷達，可用於光線探測與測距，使Brinc Drones無人機能夠在黑暗的室內環境中操作，還能從牆上彈開、撞破玻璃窗，並透過雙向揚聲器進行溝通。在某次特警任務中，嫌犯向警方討要一根菸，無人機連同菸和打火機一起投放而化解了僵局。

瑞斯尼克說，公共安全產業數十年來都處於技術上嚴重落後，無人機可降低槍戰風險，這正是這些技術存在的意義，「就像你試圖在一名武裝者和特警之間製造距離。」為了吸引工程人才，他將Brinc總部搬到西雅圖，隨後雇用了亞馬遜航空（Amazon Air）、SpaceX和Blue Origin等航太公司的前職員。

瑞斯尼克認為，要製造出一架對大眾消費者、商業、工業、公共安全、國防等全方面領域都有效用的無人機非常困難，每家無人機製造商都在試圖打造一個無所不能的無人機操作管理平台。目前Brinc Drones已經與紐約市警察局在內的數百個美國公共安全機構達成協議，提供為期5年、約9萬美元（約新台幣274萬元）的新款機型訂閱服務，訂閱費還包含後續兩款機型的升級版。

▲▼美國天才少年瑞斯尼克（Blake Resnick）19歲正式創立無人機公司Brinc Drones，現年23歲的他淨資產超過1億美元。（圖／翻攝自Facebook／@brincdrones）

身價逾1億美元（約新台幣30.5億元）的瑞斯尼克在Brinc官方臉書上指出，「無人機是一項強大的技術，它們有巨大的潛力可改善世界。我們的職責是可靠地把這項技術帶給全世界，並確保其對社會有益。透過正確的保護措施、完全透明的文化和審慎思考的設計，我們就可以拯救生命。」

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