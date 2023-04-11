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大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊　消防機器人師生驚奇連連

▲大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊消防機器人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊消防機器人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑒於災害類型複雜化，枋寮消防分隊配置自走式遙控砲塔，以期提升轄內工業區災害搶救效能與安全，大仁科大特排定教學期程參訪該消防隊，隊上同仁透過實際操作方式及講解。

▲大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊消防機器人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊消防機器人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

學生們看到自走式遙控砲塔，橡膠履帶可進行前後移動與原地迴轉，並可爬坡並跨越簡單障礙物，因履帶支撐面積大，在鬆軟、泥濘等險峻環境仍能操作使用，前進、後退、轉彎及水柱水霧調整均使用無線遙控器操作，且遙控距離於空曠地區可達300M，可代替消防人員執行高風險救災環境如易爆有毒化災或隧道內密閉空間缺氧濃煙等災害類型搶救，驚奇連連。

運用砲塔每分鐘射水流量可達2400公升以上與直線射程距離可達60公尺以上，可遙控拖著水帶前進、調整直線或水霧射水方式，透過砲塔附屬鏡頭傳輸前方影像至操作人控制裝置，操作人可以清楚得知前方災害情形，有利執行災害搶救並確保搶救人員安全。

枋寮消防隊除進行履帶式砲塔介紹，並帶學員參觀救護車上急救器材，教導救護車之觀念，藉由參訪及器材教學加深學生防火防災及救護觀念，也能了解消防人員執勤的辛勞。希透過互動的方式，讓老師及學生從課程中認識消防員的工作並學習消防相關知識，使其對防災常識技能有更深刻的認識。

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