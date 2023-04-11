李毓芬「破億MV」真相？　資安專家揭粉專貓膩：91%假帳號

▲李毓芬的粉絲團最新貼文留言被資安專家陳盈豪爆料有91%假帳號。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藝人李毓芬因為《再見公主》的MV在短短20天內迅速觀看破億，快速超越BTS、周杰倫等一眾大咖明星，也因此引發部分網友質疑。而現在有著「Software Magician」（軟體魔術師）之稱的台灣資安專家陳盈豪（CIH）爆料指出，他透過自己研發的「FB駭客網路爬蟲」工具，檢測到李毓芬粉絲專頁的貼文留言中，有91%是假帳號。甚至就連假帳號的生產日期、生產日程全部都洩漏出來。這情況也讓陳盈豪笑說「以後教到FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書」。

台灣資訊安全專家陳盈豪日前在臉書上發文，內容表示他研發了一套「FB駭客網路爬蟲」的檢測軟體，主要目的就是用來檢測「假帳號」。而他以藝人李毓芬粉絲專頁最新的貼文（3月8日發表）進行檢測後，發現這篇有10萬按讚的貼文中，共計有607個帳號留言（截至4月5日），而其中有555個帳號被陳盈豪歸屬在「假帳號」的分類，比例佔全體留言帳號中的91%。

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▲陳盈豪所指的貼文是這篇。

陳盈豪在檢查的過程中也發現，這555個「假帳號」的創建日期，幾乎都是在2022年10月30、31日、2022年11月15、16日等日子，而且到目前4月為止，這些帳號最新貼文的日期都是這些日期，非常的不自然。陳盈豪認為，主要假帳號生產來自兩批日期，每次工廠為假帳號發假的個人貼文，工廠運作約1天多。

▲（圖／翻攝自陳盈豪臉書）

之後陳盈豪再次於臉書上發文，直接分析這些假帳號的按讚排名，又在其中發現端倪，發現有69.1%的假帳號都會特別在某4個粉絲專頁上按讚。之後則分布在許多粉絲專頁上，內容從旅遊、住宿、醫美、美髮，甚至連新光人壽的「新光人壽互動網」（34.2%）、經濟部工業局的「台灣製產品MIT微笑標章」（19.5%）、第一銀行的「第一銀行 第e好康 FirstBank」（11.7%）與遊戲大廠光榮的戰略手機遊戲《三國志 霸道》（9.9%）等單位的粉絲專頁，都有假帳號的蹤跡，行業跨度十分的龐大。

在發現這些事情後，陳盈豪則是在留言區表示「若以後CIH演講或去學校教課要教FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書。上課前，要求學生們跟CIH我一起念：【謝謝李毓芬老師提供教材】」。

據了解，陳盈豪在1998年就讀大學資工系四年級期間，自行撰寫了CIH病毒，病毒卻在因緣際會下被人帶出實驗室，之後透過網路傳播開始散布，癱瘓南韓、土耳其、中國、俄羅斯等世界各國近600萬台電腦，造成全球10億美元損失。

後續陳盈豪表示不會再撰寫任何病毒，但其優異的電腦能力也是頗受企業界信賴，先前曾美商網虎（XLinux）陪同之下，發布CIH的免疫程式「Anticih」，之後也在美商網虎、技嘉科技任職，也曾與台灣刑事局合作，開發過濾詐騙電話的預警功能，甚至也多次前往國防部軍情局、刑事局等國家單位講授網路犯罪課程。

在陳盈豪爆料假帳號的事情後，《CTWANT》曾就此事情去信尋問李毓芬的經紀公司，但截至截稿前為止，尚未有任何回應。

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