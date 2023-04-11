　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李毓芬「破億MV」真相？　資安專家揭粉專貓膩：91%假帳號

李毓芬的粉絲團最新貼文留言被資安專家陳盈豪爆料有91%假帳號。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲李毓芬的粉絲團最新貼文留言被資安專家陳盈豪爆料有91%假帳號。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藝人李毓芬因為《再見公主》的MV在短短20天內迅速觀看破億，快速超越BTS、周杰倫等一眾大咖明星，也因此引發部分網友質疑。而現在有著「Software Magician」（軟體魔術師）之稱的台灣資安專家陳盈豪（CIH）爆料指出，他透過自己研發的「FB駭客網路爬蟲」工具，檢測到李毓芬粉絲專頁的貼文留言中，有91%是假帳號。甚至就連假帳號的生產日期、生產日程全部都洩漏出來。這情況也讓陳盈豪笑說「以後教到FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書」。

台灣資訊安全專家陳盈豪日前在臉書上發文，內容表示他研發了一套「FB駭客網路爬蟲」的檢測軟體，主要目的就是用來檢測「假帳號」。而他以藝人李毓芬粉絲專頁最新的貼文（3月8日發表）進行檢測後，發現這篇有10萬按讚的貼文中，共計有607個帳號留言（截至4月5日），而其中有555個帳號被陳盈豪歸屬在「假帳號」的分類，比例佔全體留言帳號中的91%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳盈豪所指的貼文是這篇。（圖／翻攝自李毓芬粉絲專頁）

▲陳盈豪所指的貼文是這篇。

陳盈豪在檢查的過程中也發現，這555個「假帳號」的創建日期，幾乎都是在2022年10月30、31日、2022年11月15、16日等日子，而且到目前4月為止，這些帳號最新貼文的日期都是這些日期，非常的不自然。陳盈豪認為，主要假帳號生產來自兩批日期，每次工廠為假帳號發假的個人貼文，工廠運作約1天多。

（圖／翻攝自陳盈豪臉書）

▲（圖／翻攝自陳盈豪臉書）

之後陳盈豪再次於臉書上發文，直接分析這些假帳號的按讚排名，又在其中發現端倪，發現有69.1%的假帳號都會特別在某4個粉絲專頁上按讚。之後則分布在許多粉絲專頁上，內容從旅遊、住宿、醫美、美髮，甚至連新光人壽的「新光人壽互動網」（34.2%）、經濟部工業局的「台灣製產品MIT微笑標章」（19.5%）、第一銀行的「第一銀行 第e好康 FirstBank」（11.7%）與遊戲大廠光榮的戰略手機遊戲《三國志 霸道》（9.9%）等單位的粉絲專頁，都有假帳號的蹤跡，行業跨度十分的龐大。

在發現這些事情後，陳盈豪則是在留言區表示「若以後CIH演講或去學校教課要教FB假帳號，一定拿李毓芬粉專當教科書。上課前，要求學生們跟CIH我一起念：【謝謝李毓芬老師提供教材】」。

據了解，陳盈豪在1998年就讀大學資工系四年級期間，自行撰寫了CIH病毒，病毒卻在因緣際會下被人帶出實驗室，之後透過網路傳播開始散布，癱瘓南韓、土耳其、中國、俄羅斯等世界各國近600萬台電腦，造成全球10億美元損失。

後續陳盈豪表示不會再撰寫任何病毒，但其優異的電腦能力也是頗受企業界信賴，先前曾美商網虎（XLinux）陪同之下，發布CIH的免疫程式「Anticih」，之後也在美商網虎、技嘉科技任職，也曾與台灣刑事局合作，開發過濾詐騙電話的預警功能，甚至也多次前往國防部軍情局、刑事局等國家單位講授網路犯罪課程。

在陳盈豪爆料假帳號的事情後，《CTWANT》曾就此事情去信尋問李毓芬的經紀公司，但截至截稿前為止，尚未有任何回應。

延伸閱讀
ATM領6000元今開跑！他一早直奔「交易失敗」原因曝光
丈夫講電話女童喊「爸比」11年婚外情曝光　人妻怒告小三下場慘了
5歲童操場玩耍倒地暴斃　老師沒鳥以為玩裝死…隔9分鐘才急救

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
李坤城最後發文驚見3恐怖巧合！　「4月8日」成天人永隔之日
星巴克橄欖油咖啡被當「最強瀉藥」　專家評論也兩極
李毓芬「破億MV」真相？　資安專家揭粉專貓膩：91%假帳號
「台版富士山」崩壞！垃圾潮照曝光　山友揭疑點
快訊／國1高架「6車追撞」　回堵中
紅襪中外野手進傷兵名單　張育成機會來了！守游擊大關
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飛日韓來回2000元！虎航「復活節特賣」第2階段　今10:00開搶票

第二波水逆「3重災戶」　12星座影響一次看

熱帶低壓今可能生成！鄭明典指「旋轉特徵越趨明顯」　最強時刻曝

李毓芬「破億MV」真相？　資安專家揭粉專貓膩：91%假帳號

新北國小主任遭爆是渣男！　霸凌性騷劈腿女同事

學生控搜抽屜書包　福誠高中駁斥：確有移動外套

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

4星座「明知男友劈腿」還裝瞎！傻妹痴等：不想玩了就會回頭

阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

內門阿隆師百輛超跑娶媳！流水席鮪魚現殺＋海鮮拼盤

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

飛日韓來回2000元！虎航「復活節特賣」第2階段　今10:00開搶票

第二波水逆「3重災戶」　12星座影響一次看

熱帶低壓今可能生成！鄭明典指「旋轉特徵越趨明顯」　最強時刻曝

李毓芬「破億MV」真相？　資安專家揭粉專貓膩：91%假帳號

新北國小主任遭爆是渣男！　霸凌性騷劈腿女同事

學生控搜抽屜書包　福誠高中駁斥：確有移動外套

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

4星座「明知男友劈腿」還裝瞎！傻妹痴等：不想玩了就會回頭

阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

星巴克薄荷綠玻璃「三角杯」質感爆棚　網友一致點評「本人比照片好看」

SEVENTEEN每月定期聚餐！　「規則公開」：不舒服也得來、有罰款

飛日韓來回2000元！虎航「復活節特賣」第2階段　今10:00開搶票

第二波水逆「3重災戶」　12星座影響一次看

國道5號南下39.1K貨車火燒車　一度危急幸駕駛機警逃出

熱帶低壓今可能生成！鄭明典指「旋轉特徵越趨明顯」　最強時刻曝

大仁科大參訪屏東枋寮消防分隊　消防機器人師生驚奇連連

全新休旅「可坐10人」！馬力只有90匹　折合新台幣60萬有找

李坤城最後發文驚見3恐怖巧合！　「4月8日」竟成天人永隔之日

伊能靜出國「百萬花費全是老公買單」！高檔行程曝　進網紅餐廳被捕獲

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

他問高鐵設屏東站要幹嘛　網求增設2地

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

李瑞鎮、李仙姬爆「鬧翻李昇基」缺席婚禮

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

住過社區大樓就回不去？網曝2點：寧可住公寓

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面