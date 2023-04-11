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61歲女嫁29歲帥男「老公比兒子小」！嬤孫戀爆紅　本尊照震驚眾人

▲日本一對相差32歲的「嬤孫戀」近日引發關注。（圖／翻攝自IG／chiwapara）

▲日本一對相差32歲的「嬤孫戀」近日引發關注。（圖／翻攝自IG／chiwapara，下同）

記者閔文昱／綜合報導

67歲詞曲創作者李坤城和小40歲的林靖恩過去因「爺孫戀」引發關注，但其實國外也有不少類似案例。日本一對「嬤孫戀」近日也在網路掀起熱烈討論，除了因2人相差32歲外，不少網友也對於女方雖已61歲，卻保有年輕、姣好外型感到相當震驚，直呼「真的看不出來」。

日本61歲女子「倉田律子」（蔵田りつ子）經常透過IG帳號「chiwapara」分享與29歲丈夫互動，2人除了會到各地游玩、品嚐美食外，倉田律子有時也會帶著36歲的兒子一家一同出遊，生活似乎相當美滿，完全看不出她與丈夫其實是相差了32歲的「嬤孫戀」。

▲日本一對相差32歲的「嬤孫戀」近日引發關注。（圖／翻攝自IG／chiwapara）

根據倉田律子在貼文中的介紹，她與前夫離婚後，某次在新宿一家咖啡廳遇到了現在的丈夫，當時對方將手機忘在座位上，還特別回到店家找手機，讓她留下了第一印象，隨後2人又在電車上相遇，於是就交換了聯繫方式，「就像是偶像劇般的浪漫邂逅」。另外，她也補充，婆家對於2人的年齡差距似乎沒什麼意見。

2人戀情在網路掀起熱烈討論，許多網友紛紛給予祝福「看起來很幸福，其實2人的感情自己好就好」、「相處感覺比很多年齡相仿的夫妻還融洽」、「感覺好甜蜜，祝福你們！」另外，也有不少網友稱讚倉田律子保養得宜，「完全看不出來這是61歲」、「61歲這樣很厲害」、「61歲長這樣有震驚到我」、「妳保養得好好！」

▲日本一對相差32歲的「嬤孫戀」近日引發關注。（圖／翻攝自IG／chiwapara）

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