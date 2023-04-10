達賴喇嘛親吻男童說「吸我舌頭」　影片遭瘋傳發文道歉

▲達賴喇嘛近期因一段網路流傳片段而遭外界撻伐，10日在推特公開道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

藏人精神領袖達賴喇嘛近期接見一名印度男童，並在親吻對方後說「可以吸我的舌頭」。影片曝光後，達賴喇嘛遭各界撻伐，10日在推特公開向男童及其家屬道歉。

一段網路上流傳的影片顯示，當時男童詢問可否給他一個擁抱，達賴喇嘛則指了指自己的臉頰示意，男孩隨即奉上親吻及擁抱。隨後，達賴喇嘛又指了自己的嘴唇，並親吻了男孩。

親吻後，雙方額頭碰額頭，達賴喇嘛伸出舌頭說「吸我的舌頭」，小男孩也微微吐出舌頭，雙方再次慢慢靠近，但最後達賴喇嘛僅以擁抱結束會面，並輕拍了一下男童，示意是玩笑，引起現場一陣歡笑。

綜合外媒報導，這段影片拍攝時間是今年2月28日，當時達賴喇嘛在印度達蘭薩拉（Dharamsala）參加學生活動。一些報導也指出，在西藏傳統文化中，「吐舌禮」是向對方表達最高敬意的方式之一。

不過，HAQ兒童權利組織發聲明指出，譴責所有侵犯兒童權利的行為，即便西藏文化有所謂的吐舌禮，但影片中的舉措顯然與任何文化表現無關，且即便真的是文化表現，此舉也令人無法接受。

對此，達賴喇嘛官方推特10日發文回應，尊者針對自己所講的話可能造成傷害一事，向男童及其家人，以及他全世界的友人們道歉，「尊者在與人見面時天真調皮地開玩笑，無論在公眾前或私底下都從不避諱，但他沒有惡意，也為這次的意外感到抱歉。」