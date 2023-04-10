廢別墅驚見「男屍卡天花板」死狀詭異！　疑偷電被活活電死

▲ 業力爆發真實上演！男遺體卡天花板死狀詭異，疑偷電過程中被活活電死。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國在本月9日發生一起離奇死亡案件，45歲死者被發現時，遺體卡在一棟廢棄別墅的天花板間，並呈現右手拿鉗子、左手拿持電線的詭異姿態。警方進一步也發現，原來這名死者是一名偷電賊，讓當地媒體形容這起事件無疑是「業力大爆發」。

據泰國《Sanook》報導，警方在9日晚間11點多，於一棟廢棄的2層樓別墅發現該名死者。據悉死者的遺體卡在2樓天花板間，臉部朝下，右手來拿著鉗子，左手拿著電線。由於這棟別墅廢棄多年，大門深鎖，因此警方相信，死者應是利用非正常方式闖入別墅。

▲ 男子疑似闖屋偷電，結果被電死在天花板。（翻自《Sanook》）

報導也指出，死者在當天早上還和親友有交流，但到了晚間遲遲沒回家，朋友打電話給他也無人回應，才讓親友感到有異狀。其中一名友人先出門找他，由於死者是一名園丁，於是友人先到死者的工作地點尋找，但沒有找到人，後來懷疑死者可能躲在這棟廢棄別墅，而後友人潛入廢棄別墅，果然發現死者。

警方指出，死者是一名寮國籍男子，但進一步調查後也發現，男子也是一名偷電賊，他經常偷電變賣來買酒。警方也表示，雖然這棟別墅已經廢棄，但沒有斷電，可能死者得知這裡可以偷電，於是多次冒險闖入，但這一次很有可能在偷電過程中，反被活活電死。目前警方已將死者的遺體送往法醫室做進一步鑑定，以釐清真正死因，不過當地媒體也形容，這起事件宛如「業力大爆發」，犯罪者反而得到天譴報應。

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