南韓新型詐騙手法！高手躲中國指示生產毒品飲料　勒索家長1億韓元

▲南韓首爾市江南區大峙洞補習班林立。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近傳出一種結合毒品飲料的「新型態」詐騙犯罪手法，嫌犯專門在以升學導向高中、補習班雲集的首爾市江南區大峙洞鎖定菁英階級學生，要求試喝含有冰毒的飲料，接著透過電話向學生家長勒索。警方指出，勒索金額高達1億韓元，3名嫌犯有電話詐騙的背景，背後甚至有高手在中國指示犯案。

根據韓媒《News1》，首爾警察廳關係人士今（10）日召開例行記者會表示，在此次犯案中負責將毒品飲料遞給被害學生的女性，其實過去曾多次涉及電話詐騙，負責接觸被害者並收取詐騙金額，此次犯罪組織更鎖定女性為「打工」對象，其共犯中有3人過去也曾涉及電話詐騙案。

一名20多歲的南韓男性吉某先前也曾涉及電話詐騙，此次他透過一名待在中國的友人在幕後指示，將冰毒成份混入牛奶中，製作100瓶「毒品飲料」，並透過高速公路客運或快遞寄給首爾的犯罪成員。

▲南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署，下同）

目前已確認有18瓶飲料遞給了被害學生，其中被喝下肚的有7瓶、另外未被喝下肚或下落不明的飲料則為11瓶，而警方扣押了未被開封的36瓶飲料，至於44瓶飲料則遭嫌犯報廢處置。

南韓警方發現，一名南韓籍的20多歲李姓男子從中國向南韓的吉姓男子寄送用於毒品飲料的空瓶、促銷品，他也曾涉及電話詐騙，從去年起就滯留在中國，其具體身份已被警方掌握。

至於用於毒品飲料的冰毒，則為35歲中國籍男子A某持有，他接獲人在中國的32歲中國籍人士B某的指令，以一種特殊的販賣途徑，透過在廁所、排風扇等指定地點藏匿毒品，指示購買者吉某前往取貨，他不久前也曾因在京畿道水原市販運毒品而被警方破獲，最終於9日被逮捕。

警方調查後判定，A某和在中國以幕後方式主導、指示犯罪的中國電話詐騙犯罪組織無關。

警方調查指出，這群犯罪集團將毒品飲料遞給學生「試喝」後，會以進行調查等名義要求對方交代家長的聯絡方式，之後他們透過撥打電話、通訊軟體Kakao Talk勒索家長，從警方掌握的7筆記錄中，其中一筆甚至要求對方家長交出1億韓元，否則會向警方報案「你家孩子吸毒」。

警方還發現，這些電話的發訊地點為中國，一名30多歲的金姓男子負責透過中繼機，將中國的網路電話號碼偽裝成從南韓國內撥打出去的電話號碼。警方7日在仁川逮捕金嫌，扣押了6台筆記型電腦、97台usb數據機、368張SIM卡。

警方表示，目前正透過分析數據機的使用紀錄，釐清電話是從何處撥通、IP位址具體地點為何。

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