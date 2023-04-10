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北韓4天沒接電話！　南韓統一部：可能遭單方面切斷通信

▲▼尹錫悅,尹錫悅通話,尹錫悅電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓連續第4天未接通南北兩韓定期通話。圖為南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

據南韓政府說法，北韓（朝鮮）截至10日上午，已經連續4天沒有接通南北共同聯絡事務所與東西海域軍事熱線的例行性通話。南韓統一部表示，當局暫時傾向於北韓單方面切斷通信的可能性，將商討應對方案，並在近期就此事件發表正式立場聲明。

▲▼北韓21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓上月在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓聯社與東亞日報等報導，南韓透過南北共同聯絡事務所與軍事通訊線路與北韓進行的定期通話，自7日上午以來，皆持續無法接通。南韓統一部與國防部最新指出，今（10）日上午9時也因為北韓方面無回應而未能正常通話。統一部發言人具炳杉表示，「我方目前傾向認為，有可能是北韓單方面切斷（通訊），將持續觀察情況並研討應對方案。」他補充，不久後當局將就此發表正式立場。

報導解釋，南北韓雙方定期通話包括，東、西部海域軍方熱線固定在每天上午9時與下午4時通聯，南北共同聯絡事務所則在除了周六、周日以外的平日上午9時與下午5時兩度進行通話。這是自去年10月4日以來，南北共同聯絡事務所時隔6個月首次無法通話，當時是上午未接通，但下午即恢復正常通話，推測是北韓方面技術問題導致通信網絡未能連通，不過這次北韓不回應通話的原因暫無法得知。

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓最近與日本關係逐漸修復，並與美軍展開聯合軍演。（圖／路透）

據了解，南韓軍事熱線與南北聯絡事務所通信線路均未出現技術問題，因此有人提出，北韓是為了抗議近來美國與南韓進行聯合軍事演習；聯合國人權理事會採納「北韓人權問題決議案」；以及南韓政府公開發布北韓人權報告書等狀況，而故意拒絕接通來電。

北韓過去曾在2020年6月以南韓向北發放宣傳單為由，切斷包含南北共同聯絡事務所在內的雙方通訊長達13個月。2021年8月為抗議美韓聯合軍演的事前演習，北韓再次中斷定期通話55天。

►南北韓例行通話無故中斷　南韓統一部：疑北韓出現技術性問題

►北韓再測試「核魚雷」　航潛71小時引爆！美專家打臉：性能差、速度慢

►中共軍演第3天「模擬鎖台」　航母山東號在宮古島附近起降艦載機

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