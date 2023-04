雙喜臨門！耗盡積蓄幫女兒成功抗癌　媽隔天買樂透中頭獎6千萬元

▲女兒抗癌成功,媽隔天買樂透又中頭獎。(圖/翻攝自Twitter/Florida Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州女子潔芮汀(Geraldine Gimblet)把畢生積蓄都用來幫助罹患乳癌的女兒治病,沒想到就在女兒宣布抗癌成功隔天,人生也意外迎來轉機,發現自己中樂透頭獎,贏得美元200萬元(約台幣6,092多萬元)。

居住在佛州波克郡萊克蘭市(Lakeland)的潔芮汀,在當地加油站商店購買Bonus Cashword彩券時剛好買到最後一張,她表示,「店員原本以為彩券賣完了,我請他再仔細檢查一下,結果發現還剩下一張」。

潔芮汀領獎時,同行的女兒感動表示,這不是近來唯一降臨在他們家的喜訊,「我真心為媽媽感到開心,在她買這張彩券的前一天,我剛好完成最後一次抗癌治療」,媽媽這些年來幾乎花光所有積蓄來為她治病,沒想到現在雙喜臨門。

潔芮汀最後選擇一次性領取獎金,扣稅後可領得美元1,645,000元(約台幣5,009萬元),而賣出頭獎的店家也能因此獲得美元2千元(約台幣6萬元)獎勵金。

When Geraldine Gimblet of #Lakeland picked up the last $2,000,000 BONUS CASHWORD Scratch-Off game, her passion for crossword games paid off to the tune of a $2 million-dollar top prize, but that’s just the beginning of a truly, winning story! https://t.co/q5mFPaUHR4 pic.twitter.com/mv55B9zmz9