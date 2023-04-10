和網戀男友出國玩！在機場被「正宮挺肚抓姦」　女大生崩潰嚇逃

▲瑪德琳在Tinder認識的「真命天子」竟是劈腿慣犯。（圖／翻攝Tiktok@mjayeex，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國22歲女大生瑪德琳（Madeleine Jaye）在Tinder認識男友，兩人一見如故且戀情火速發展，交往三個月便決定飛去西班牙度假，未料返程回到機場時，卻被對方的懷孕女友逮個正著，無意間成為第三者的她震驚不已，立刻逃離現場。

去年12月，瑪德琳第一次使用Tinder，很快配對上32歲的傑森，兩人首次約會就從下午3點聊到晚上10點，「他（假裝）非常孤僻，說自己在女人面前不太走運，一直專注在事業上，但現在準備好找對象了。我們在談論未來，幾乎對所有事情都有共識：何時想要孩子、希望我們的生活會是什麼樣子、希望我們的未來會是什麼樣子。」

兩人在西班牙度過美好一周後，回到英國東密德蘭機場（East Midlands Airport）機場，卻有一名大腹便便的孕婦走過來，劈頭便說，「我是他的女朋友，我2周後就要生了」。正宮的父母也跟上來，憤怒大罵並且拿起手機拍攝。

瑪德琳當下倉促離開，後來被正宮聯繫上才得知，傑森其實已經37歲了，而且不是第一次出軌，甚至捏造自己的姓氏。她在臉書上找到傑森真正的帳號，果然看見正宮女友及兒子的照片。

意外的是，傑森事後竟辯稱，正宮女友罹患心理疾病，精神狀況不穩定，甚至情緒勒索稱瑪德琳「應該是所有人之中最了解他承受的情緒壓力的人。」

瑪德琳坦言，這段感情進展太快，導致自己完全沒有察覺任何警訊，「我感覺糟透了，因為我覺得自己就像壞人…我從未想過要跟一個有家庭的人約會，也從未想過捲入其中，我跟他的女友講得很清楚。」她被這次經驗嚇到了，已經刪除Tinder，也警告如果一段戀情美好得難以置信，那通常都是假象，必須相信自己的直覺。