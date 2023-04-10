巴西6歲女童太常串門子！15歲鄰家哥哥暴怒　將她勒斃埋屍後花園

▲巴西6歲女童去朋友家玩，慘遭朋友的15歲哥哥勒斃殺害，棄屍後花園。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西東部巴伊亞州6歲女童愛麗絲（Alice Oliveira de Moura）上周到一個女生朋友家玩耍，結果有去無回，警方隔天發現她的屍體被埋在朋友家的後花園，頸部繫著一條皮帶，頭套塑膠袋。原來，當時好友根本不在家，上前應門的是對方的15歲哥哥，他坦承對經常造訪的愛麗絲感到厭煩，遂將她殺害棄屍。

根據鏡報、巴西媒體G1報導，住在阿拉西市（Araci）的愛麗絲5日下午3點左右跟家人說要去朋友家玩，結果就此失蹤，父母擔憂報警。警方於6日在女童朋友家後花園土地下發現了愛麗絲的屍體，並且逮捕了當時獨自在家的15歲少年，也是朋友的哥哥。

據報導，少年先前一度謊稱，愛麗絲敲門時他獨自一人在家，他出來應門並告知妹妹並不在家，隨後就關起大門，自己也不清楚愛麗絲的行蹤。被捕後少年才改口，坦承拿皮帶勒斃愛麗絲，因為她太常來他家找妹妹玩，讓他感到厭煩惱火。

報導指出，少年遭指控犯下殺人罪與藏匿遺體罪，但詳細情形仍有待調查。巴西媒體報導了死者親友與許多當地居民聚集在街頭，隨著送葬隊伍從家中步行至墓地，送愛麗絲最後一程。