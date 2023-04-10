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五角大廈機密文件外流　驚曝烏軍「防空彈藥庫存」快用完

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲ 機密情報指出，烏軍防空系統庫存恐怕即將耗盡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈有關西方援助烏克蘭反攻計畫的機密報告外洩至社群網站，其中一份文件竟披露，烏軍使用的蘇聯製防空系統恐怕在幾周內耗盡飛彈與彈藥。美國國防部官員現正加緊追查，這些文件究竟是如何外流。

綜合《紐約時報》及《衛報》報導，被外洩的五角大廈情報中，一份日期為2月23日、標註「機密」的文件詳細說明，若依照目前的使用情形，烏軍用來對抗俄軍空中力量、保衛重要據點的山毛櫸（Buk）防空飛彈系統及S-300防空飛彈最快恐怕在4月中耗盡庫存，保衛前線部隊的防空系統庫存在5月23日以前也會顯著減少。

《紐時》還援引高級軍官說法報導，俄羅斯戰鬥機及轟炸機取得更多攻擊烏軍的機會，對基輔來說可能是一大挑戰。

烏克蘭空軍發言人伊格納特上校（Yuri Ihnat）未具體評論文件中的資訊，但向《華爾街日報》坦言，在獲取彈藥上面臨嚴峻挑戰，「若我們在空戰中失敗，烏克蘭將面臨非常嚴重的後果。現在不是拖延的時候」，敦促西方盟國加速援助。

上述文件的真實性尚未得到證實，五角大廈9日聲明僅稱，正審查這些「似乎包含敏感及高度機密資訊」的文件正確性。

部分美國官員認為，外流文件涉及範圍之廣，包含烏俄戰爭、中國、中東與非洲的情報，顯示幕後主使很可能是自己人，而非盟友。前五角大廈負責中東事務的高級官員穆洛伊（Michael Mulroy）便向《路透社》透露，「現在重點在於這是美國外洩的，因為許多文件僅掌握在美方手中。」

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