男同事瘋狂騷擾1年「手機灌爆150則私訊」　正妹躺床上被刺殺

▲女子被迷戀她的男同事騷擾殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲23歲女子曼諾(Celeste Manno)因為長相甜美，讓37歲男同事薩科(Luay Sako)深深迷戀上她，不但遭對方跟蹤騷擾長達一年，最後甚至闖入家中，將躺在床上休息的她活活刺死。

23歲女子曼諾在墨爾本市當地一間公司客服中心任職時，結識37歲男同事薩科，因為在薩科被解雇那天，善良的她溫暖對待對方，而因此遭到對方的跟蹤騷擾，警方後來在她手機和社群網站中，發現來自薩科多達150則騷擾訊息。

Stalker Luay Sako admits to stabbing murder of ex-colleague ... - Daily Mail #truecrime https://t.co/ePamyBEocS — True Crime Alerts (@TomMill05699265) April 6, 2023

追求不成的薩科後來由愛生恨，開始威脅會對曼諾不利，結果2020年11月在她即將過24歲生日前幾天，薩科闖入曼諾家中，把正在床上休息的她殺害。曼諾的母親安吉(Aggie Di Mauro)傷心表示，事發當時她也在家中，然而她卻來不及阻止慘案。

薩科被捕後一直拒絕認罪，並試圖以精神障礙為由脫罪，本月6日出庭應訊時，終於在安吉的注視下認罪。對此安吉表示，自從女兒逝世後，她每天都會到女兒的墳前掃墓，如今終於幫女兒伸張了正義，她希望法官能夠重判薩科。