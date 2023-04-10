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英國王室的第1次！為查爾斯加冕發布表情符號　「紫王冠」大有來頭

▲▼英王查爾斯與夫人。（圖／達志影像／美聯社）

▲英王查爾斯將於5月6日舉行加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英王查爾斯三世即將在5月6日舉行加冕典禮。為了歡慶新王登基，英國白金漢宮特別在當地9日，根據查爾斯的王冠發布了官方表情符號（emoji）來慶祝加冕。

綜合英媒報導，從白金漢宮在推特發布的表情符號可見，這頂紫色王冠的原型是英國王室君主加冕專用的愛德華王冠（St Edward's Crown）。它誕生於17世紀，使用的是英國傳統的圓環，加4道弓形拱的主體結構。

愛德華王冠除了圓環本身被珠寶圍繞外，拱形之間還鑲嵌著珠寶製成的百合花裝飾，另外下方也有珍珠、鑽石和其他珠寶，整個王冠共鑲嵌了多達3000顆的各種寶石，而其中最著名的就是光明山鑽石。

白金漢宮指出，自4月10日起，只要人們在推特上使用#Coronation、#CoronationBigLunch，或#TheBigHelpOut等hashtag，就會出現這個表情符號。報導稱，這是英國首次為加冕特別製作了一個表情符號。

外媒認為，這是王室為了配合社交媒體時代所作出的改變，因為英國70年前為已故女王伊莉莎白二世舉行加冕時，社交媒體、手機，甚至互聯網都還未被發明，不過王室此前曾在已故女王的白金禧慶祝典禮期間推出戴著皇冠的柯基表情符號。

從王室發布的計畫來看，查爾斯的加冕典禮會比已故女王的加冕更簡單。他當天會和夫人卡蜜拉（Camilla）一起搭乘鑽石禧馬車（Diamond Jubilee State Coach）到西敏寺完成加冕，並在典禮結束後舉行遊行。報導稱，查爾斯的加冕遊行路程大約只有女王當年的三分之一。

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