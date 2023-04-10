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夜店辣妹扯髮互毆「內褲露出被看光」　警衛抱起重摔失控畫面瘋傳

▲▼德州夜店辣妹鬥毆。（圖／翻攝推特）

▲德州夜店辣妹鬥毆，其中一人竟被警衛高舉重摔。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一間夜店外出現驚人景象，6名女性在停車場大打出手，互相扯髮、呼巴掌，甚至導致裙子撩到腰際，露出內褲。其中一名警衛為了阻止鬥毆，竟把女子高舉重摔，甚至拿出辣椒水狂噴，失控場面都被目擊者拍下。

▲▼德州夜店辣妹鬥毆。（圖／翻攝推特）

▲6名女子打得不可開交。（圖／翻攝推特）

《紐約郵報》報導，6名女性打得不可開交，有人赤腳拖行對手，有人「騎乘」在對方身上狂毆，即使多次被旁人分開，卻仍瘋狂纏鬥。一名身材較圓潤的女子被高舉重摔後，現場立刻爆出驚呼，路人也衝上來制止警衛繼續動粗。一名身穿黑色洋裝的女子猛追另一名女性，結果被猛噴辣椒水，痛苦尖叫自己看不見了。

這段影片9日被推特帳號@leooooo69上傳，迄今累計超過1200萬次觀看，也獲媒體廣泛報導。夜店聘請的私人保全公司「精準防禦集團」（Precision Defense Group）宣稱，在等待警察到來時，只有2名警衛在現場緩解局面，但影片卻顯示當時至少有3名警衛。對此，公司負責人表示他還在查看所有影片，在此之前不會發表評論。

目前還不清楚6名女性是否認識彼此，以及為了什麼大打出手。不過，聖安東尼奧警局表示，沒有任何涉案人士提出指控，「各方都在警察抵達前離開現場」。

 

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