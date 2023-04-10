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大馬新人宴客附紅包「指定出席費」　親友怒轟：2大2小就噴掉7000

▲▼馬來西亞一名網友爆料朋友結婚規定所有出席者紅包每人要包1800元。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名網友爆料朋友結婚規定所有出席者紅包每人要包1800元。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

結婚是人生大事，但對於收到紅色炸彈的朋友而言，紅包要包多少卻是個大難題。馬來西亞最近就有一名網友透露，他收到了一張來自友人的結婚請柬，不過請柬上卻寫明出席者每人需包馬幣250令吉（約新台幣1800元），讓原本打算帶著一家四口出席的他大感吃不消。

綜合當地媒體報導，這名網友在Facebook指出，他在打開友人的請柬時，突然掉出了一個紅包，仔細一看，原來紅包上寫明，若要出席婚宴，每人的紅包金額一律為馬幣250令吉，即使是網路支付或轉賬，也必須將收據放入紅包內以利清點，讓這名網友大吃一驚。

他表示，自己原本打算要帶著老婆和2個孩子一起出席朋友的婚宴，但這樣算下來一家四口至少要包馬幣1000令吉（約新台幣7000元）才能一起到場，不禁感嘆雖然這樣肯定不會包錯紅包，但這樣一筆龐大的紅包金額實在讓他吃不消。

網友的po文在網上曝光後，瞬間吸引了不少人的注意。有人在評論區表示，新人的做法相當高明，巧妙地避免了「紅包給少了新人臭臉，紅包給多了客人心疼」的局面，但也有人認為，婚宴既然是請客，紅包就應該憑心意，新人如果沒有能力也可以選擇不擺喜宴，看法十分兩極。

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