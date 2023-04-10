美菲軍演前夕！美飛彈驅逐艦「駛入南海」自由航行　畫面曝光

▲ 米利厄斯號航經南海海域。（圖／U.S. 7th Fleet）

記者陳宛貞／綜合報導

美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演前夕，美軍第七艦隊10日透過臉書公開伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）航經南沙群島附近南海海域的畫面， 進行「自由航行行動」（FONOP），主張符合國際法的航行權利與自由。

第七艦隊於官網聲明指出，米利厄斯號10日航經南沙群島附近南海，行動結束後駛離「過度主張區域」（excessive claim area），並繼續在南海航行，「此次自由航行行動維捍衛海洋權利、自由及合法使用」。

聲明強調，米利厄斯號此次行動證明，南沙群島美濟礁（Mischief Reef）是屬於自然狀態的低潮高地，依據國際法無權擁有領海，美濟礁上的填海造地工作、設施與結構也並未改變此事，美軍在美濟礁12海浬範圍內進行「正常行動」（normal operation），表明船隻可在這些海域合法行使公海自由。

另一方面，美國與菲律賓11日至28日將舉行史上規模最大的聯合軍演，地點包括呂宋島北部、巴拉望等地，重點為海上安全防禦等，且將首度實施水上實彈演練。

此次肩並肩軍演規模超越往年，共計動員約1.76萬名軍人參與，其中包括約1.2萬名美軍及5000多名菲律賓軍隊成員。另外澳洲國防軍也派出111人特遣隊參加，主要參與特種作戰等小型演訓。