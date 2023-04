游泳被4.5公尺巨獸拖下水　44歲男「手指狂捅鱷魚眼」逃死

▲男被4.5公尺巨鱷攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭一名44歲漁夫近來在當地露營景點Archer Point游泳時,突然被一隻約4.5公尺長的巨鱷拖入水中,全身多處被致命咬傷,情急之下把手指伸進鱷魚眼睛中,才幸運逃脫存活下來。

這名男子8日下午1時30分左右在Archer Point游泳時,突然被鱷魚攻擊,該地點位於約克角半島(Cape York Peninsula)庫克敦鎮(Cooktown)以南約20公里處,被鱷魚狠咬3口並拖入水裡深處的他,最後奇蹟逃脫。

昆士蘭救護中心人員諾布爾(Valerie Noble)表示,男子慘被鱷魚咬了3口,造成全身多處骨折,包含頭部、腹部和腿部都受到重傷,「據說他是靠著多次把手指伸進鱷魚眼睛才能逃脫,他真的非常幸運,沒有多少人能活著講述這樣的故事」。

目前男子仍在醫院接受治療,但是精神狀態良好、情況穩定。昆士蘭環境與科學部門證實,將調查此次事件,並且確認鱷魚是否還在當地社區。

A Queensland man is in hospital after fighting off a 4.5 metre crocodile north of Cairns. The 44-year-old was swimming just off Archer Point near Cooktown when he saw the crocodile and tried to fend it off with his speargun. https://t.co/VZ3A1cHvFd @NedBalmeLives #7NEWS pic.twitter.com/yqDvpK0okB