15歲弟遭體罰「切蛋保命」！被2師聯手揍成重傷　一邊睪丸沒了

▲ 少年遭暴力毆打造成睪丸扭轉，被迫接受切除手術。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

肯亞發生一起離譜事件，一名15歲少年因欺負女同學被體罰，竟遭校長和老師聯手打成重傷，甚至一顆睪丸扭轉壞死，被迫緊急切除，令家屬憤怒不已。

根據《鏡報》，本案發生於肯亞西部城鎮基西（Kisii），男學生3月24日在學校遭到體罰，據稱是因和女同學發生爭吵，出言侮辱對方，因此受到懲罰，被校長和數學老師合力毆打，導致他重傷緊急送醫，警方已經證實這起事件。

檢查顯示，少年其中一顆睪丸已經無法治療，醫生別無選擇，只能進行切除手術。院方人員事後受訪透露，少年到院時生殖器極度腫脹，才發現他出現「睪丸扭轉」（Testicular Torsion），「他被送來時情況危急，上周五為他緊急手術。他還在恢復中，但虛弱得連路都走不動。」

睪丸扭轉好發於12歲至18歲之間的青少年，通常是由外傷引起，因為將血液送到精囊的精索被夾住，睪丸血流供應減少，會引起極度疼痛及腫脹，通常須以手術扭轉回到原位。但檢查顯示少年傷勢過重，只好切除。

少年母親悲憤指控，師長的暴行影響孩子的人生，讓他「永遠無法當爸爸」。警方已經著手調查此事，教育官員也對校方展開調查。