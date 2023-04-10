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想當漢尼拔吃人！變態男分屍斬首30歲女師　「屍塊四散在家中」

想當漢尼拔吃人！變態男分屍斬首30歲女師　「屍塊四散在家中」。（圖／翻攝自國際刑警組織）

▲男子分屍殺害女老師。（圖／翻攝自國際刑警組織）

記者李振慧／綜合報導

波蘭27歲男子波茲南斯基(Kajetan Poznanski)因為想當人魔，竟然持刀砍下義大利語女老師雅羅斯辛斯卡(Katarzyna Jaroszynska)的頭，把人分屍後塞進行李箱，原本計畫把屍體吃下肚，卻放火燒毀自己的房子毀屍滅跡，不過最後還是被當局逮捕。

波茲南斯基因為想仿效電影《沉默的羔羊》中的人魔漢尼拔(Hannibal)，將人殺害後再烹煮吃下肚，所以他2016年假藉學習義大利語為由，在30歲女老師雅羅斯辛斯卡家中把人斬首分屍，駭人案件震驚社會。

本案近來開庭，使得案件更多細節浮出水面，波茲南斯基把人殺害後塞進一個行李箱中，當他搭乘計程車時，司機注意到行李箱裡滲出了血，他辯稱是因為裡面裝著一隻野豬的屍體。

波茲南斯基放棄吃人計畫後，放火把家裡燒毀便逃亡，結果消防人員在火場中發現雅羅斯辛斯卡四處散落的屍塊，還在一個背包中找到斷頭立即報案。

波茲南斯基在法庭中辯稱，他是為了擺脫「人的生命比蒼蠅或豬更有價值」的信念，才會想要殺人，本案於2021年審理時，雖然辯護律師試圖以他精神失常為由脫罪，但被法官駁回，認為他是有計畫性殺人判處無期徒刑。不服判決結果的波茲南斯基目前正在上訴中，最終判決結果預計於下月出爐。

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