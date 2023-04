想當漢尼拔吃人！變態男分屍斬首30歲女師　「屍塊四散在家中」

▲男子分屍殺害女老師。(圖/翻攝自國際刑警組織)

記者李振慧/綜合報導

波蘭27歲男子波茲南斯基(Kajetan Poznanski)因為想當人魔,竟然持刀砍下義大利語女老師雅羅斯辛斯卡(Katarzyna Jaroszynska)的頭,把人分屍後塞進行李箱,原本計畫把屍體吃下肚,卻放火燒毀自己的房子毀屍滅跡,不過最後還是被當局逮捕。

波茲南斯基因為想仿效電影《沉默的羔羊》中的人魔漢尼拔(Hannibal),將人殺害後再烹煮吃下肚,所以他2016年假藉學習義大利語為由,在30歲女老師雅羅斯辛斯卡家中把人斬首分屍,駭人案件震驚社會。

Hannibal Lecter obsessed student led hacked off teacher's head in 'self-improvement plan'; killer justified the slaughter by saying he 'had to kill someone to get rid of the belief that a human life was worth more than a pig or a fly'. https://t.co/irBa7hZfNh