正妹和男人開直播！遭前男友「當眾狂轟9槍」　慘死土耳其咖啡廳

▲土耳其正妹梅列姆（Meryem Sevim）在咖啡廳遭前男友連開9槍殺害。（圖／翻攝自IG、推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其21歲的貌美女子梅列姆（Meryem Sevim）去年和一名男性熟人在咖啡廳開TikTok直播，結果24歲前男友穆沙（Musa S.）直接帶槍衝到店內，對她連開9槍，梅列姆當場倒臥血泊，送醫後不治身亡。穆沙作案後逃亡並藏匿於偏僻村莊，使用假身分證，成功躲避追捕月餘。

根據鏡報、澳洲雅虎新聞等外媒報導，梅列姆2022年11月13日在土耳其東南部大城迪亞巴克爾（Diyarbakır）市中心的一家咖啡廳開TikTok直播，結果前男友穆沙竟因此找上門，衝進咖啡廳開槍行凶。據稱，梅列姆中彈後，穆沙又朝她連開了多槍才逃離現場。

警方後來證實，梅列姆身上共計遭擊中9發子彈，緊急部門醫護人員趕到咖啡廳為她急救，並將她送醫，但最終梅列姆仍傷重不治。經法醫驗屍後，遺體已經交還家人。狠心的前男友在作案後逃之夭夭，且被揪出毒品前科，引發土耳其網友公憤，許多人發文聲援死者與家屬並呼籲當局盡速將人逮捕。

▲梅列姆的前男友穆沙有毒品前科。

土耳其媒體指出，儘管迪亞巴克爾警局與緝毒局聯手緝凶，但追捕行動並不如預期，穆沙逃亡了超過1個多月，才終於在當地時間12月28日在該省一處村莊的廢棄空屋內落網。據報導，當天派遣特警部隊進入屋內逮人時，穆沙身上攜帶一把未經許可的槍枝，並搜出他冒用兄弟身分的假證件。

穆沙被捕後向警方宣稱自己很後悔，就算今天沒有被逮捕，他原本也已經打算到前女友的墳墓前輕生。另外，警方根據監視記錄器畫面與目擊者說法，追加逮捕2名17歲少年，兩人在穆沙犯案當天和他一同前往咖啡廳，被懷疑是共犯。

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