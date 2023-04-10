生態保育學會代「領角鴞」親鳥請命！　關廟區長李賢村促成生態美事

▲台南市生態保育學會代「領角鴞」親鳥請命！關廟區長李賢村從善如流暫緩剪枝工程，促成生態美事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會理事長邱仁武，代替「領角鴞」親鳥請命，關廟區長李賢村從善如流，阻止10日修剪行道樹旁工程，讓「領角鴞」雛鳥可以保存下來，促成1件生態美事，也在地方傳為佳話。

4月8日有熱心民眾通報台南市生態保育學會副總幹事黃蜀婷，於關廟區壘球場旁行道樹發現有「領角鴞」育雛，而且巢內還有雛鳥，又在行道樹幹上發現貼出公告要修剪旁邊的樹木，行道樹附近不能停車等，引起民眾關心，可能會造成「領角鴞」無法育雛等。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武立刻通報農業局保育科長朱健明、關廟區長李賢村，希望能夠將行道樹修剪旁邊的樹木延遲辦理，讓行道樹巢內「領角鴞」雛鳥順利離巢後再施工，關廟區長李賢村馬上答應延後半個月再施工，獲得大家的肯定與認同。

農業局保育科長朱健明指出，「領角鴞」、珍貴稀有保育等級、留鳥，通體灰褐色，密布淡褐斑紋，有一對豎立如耳朵的角羽，夜行性猛禽，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動。活動於樹林邊緣，畫伏夜出，不易發現，嘴爪彎曲銳利，以獵捕昆蟲、小鳥和小型哺乳類為食。角羽警戒時會明顯豎起。春夏季節的晚上，可常聽其在樹上發出單調 「不……」的鳴叫聲，冬季則較少鳴叫，目前屬於繁殖期。

關廟區長李賢村9日特別前往行道樹巡視「領角鴞」育雛現況，也答應生態保育學會代親鳥請命，勘查評估後決定將修剪樹木工程延後半個月，讓保育類領角鴞親鳥安心育雛，促成這起生態美事，李賢村強調，大自然的教室正為大家上一堂最溫馨的一課。