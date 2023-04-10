德國倉庫起火洩毒氣！恐怖黑雲覆蓋全城　140人急疏散、列車停駛

▲德國漢堡多家倉庫9日發生火災。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

德國漢堡市有多個倉庫在當地9日凌晨4時發生火災，而伴隨火災產生的大量毒氣也隨風飄向市中心，導致漢堡的天空一度因煙霧籠罩變得黑暗，警消人員也被迫緊急疏散140人，當地長途列車因此停駛。

綜合外媒報導，這起事件發生於距離市中心只有數公里的羅騰堡索特（Rothenburgsort）。當時，一棟車場房舍意外起火，隨後火勢迅速蔓延到幾個倉庫。消防隊趕抵時，現場也傳出了多次爆炸聲。

由於倉庫內存有裝著硫化氫（hydrogen sulfide）的容器，導致現場冒出有毒而難聞的氣味，現場警消人員不得不戴上呼吸器救災。

▲當局稱，火災釋出的氣體可能有毒。（圖／CFP）

然而，這些毒氣隨著滾滾濃煙飄向市中心，因此警方隨後緊急疏散了約140人，並透過手機發出安全警報，呼籲漢堡市的民眾留在室內、關閉門窗與通風、空調系統，同時避免前往火災地區。

雖然當局目前還無法掌握情況有多危險，但漢堡已暫時停駛來往柏林及其他城市的長途列車。警方發言人也透露，當地的天空受濃煙影響變暗，而當天的天氣狀況也讓人難以確定濃煙量和雲量。

消防部門發言人則表示，雖然大火截至9日中午還未熄滅，但當局已在一定程度上降低了威脅級別，不過人們仍應繼續留在室內、緊閉門窗。報導稱，由於當局無法在滅火工作完成前展開起火原因調查，因此火災原因目前尚不清楚。