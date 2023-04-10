美國監聽南韓國安幕僚！他憂「美國施壓」軍援烏國　南韓外交陷兩難

▲美國國防部掌握情報機構監聽南韓、以色列等盟國機密文件遭外洩的情資。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

距離南韓總統尹錫悅訪美剩下不到一個月，然而美媒卻爆出網路流傳機密文件，為美國情報機構監聽包括南韓、以色列在內等同盟國的內容。如今韓媒引述指出，遭美國監聽的韓方高層為3月底請辭的前國家安保室長金聖翰、前外交秘書官李文熙，兩人擔憂韓方是否會遭美方施壓，向烏克蘭輸出砲彈等殺傷性武器。

軍事專家分析，此份被散佈在社群網路的監聽文件內容，有可能是被親俄組織特意洩漏，為了就是要挑撥以美國為首的民主國家陣營。

根據美媒《紐約時報》於當地時間6日的報導，美國中央情報局（CIA）等情報機構的機密文件在社群通訊軟體Discord、Telegram上流竄，相關消息已被美國國防部掌握，已委請司法部和聯邦調查局（FBI）調查，而遭外洩文件內容大部分為分析俄烏戰爭的戰況，其中更包含監聽南韓、以色列總統幕僚高層的對話內容。

►BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

▲南韓國家安保室長金聖翰對話內容遭美方監聽，他3月底請辭獲准。（圖／CFP）

美媒《華盛頓郵報》於當地時間8日指出，外洩文件所談及的監聽內容，為今年3月初南韓國家安全保障會議上所談論的內容，包括南韓外交與國安高層就「支援烏克蘭砲彈」的議題上，如何能在不刺激俄國的情況下配合美方的要求。

美國情報機構監聽文件顯示，「南韓（前）國家安保室長金聖翰表示，美國的目標為儘快提供烏克蘭砲彈，因此擬提議向管制提供烏軍砲彈途徑的波蘭，販賣南韓的砲彈。」

報導提到，外洩的機密文件再提到南韓的部份，將其情報出處標示為「訊號情報」（signals intelligence），該單字其實是諜報用語，指透過監聽、攔截雷達或是電子機器訊號所獲取的情資，意即美國監聽由南韓國家安保室長金聖翰所主持的國安會議。

《紐約時報》透露，透過美國情報監聽南韓所獲取的情報內容，可以得知南韓其實對於是否軍援烏克蘭彈藥等殺傷性武器、或是透過提供美方彈藥來達成「間接援助」等方案感到相當苦惱，相關討論內容在該文件至少出現2次。報導分析，在面臨美方施壓提供烏克蘭武器，以及南韓所固守的無法向戰爭中國家提供武器的官方立場上，南韓政府面臨糾結。

►俄烏開戰一年彈藥庫存枯竭！韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

▲南韓官方首度證實，讓波蘭可將使用南韓零件製造的蟹式（Krab）自走砲供應給烏克蘭。（圖／路透）

南韓《韓聯社》進一步指出，這些監聽內容多半為金聖翰和其下屬李文熙（前外交秘書官）的對話，兩人甚至擔憂美國總統拜登會透過電話，直接向尹錫悅就軍援烏克蘭彈藥等議題施壓。

李文熙表示，南韓就軍援烏克蘭議題還未有明確方針的情況下，根本還沒準備好進行韓美元首間的通話。金聖翰則提到，美國最重視如何在最短的時間內提供烏克蘭砲彈，因此他提議南韓可以向波蘭提供33萬發155mm的砲彈，而南韓同意波蘭為砲彈的最終使用者，在默許波蘭提供烏克蘭砲彈的情況下，強調南韓仍會檢驗波蘭購買砲彈的用途。

《紐約時報》在報導中還特意指出，金聖翰、李文熙於今年3月底因不明原因先後請辭，無法向兩人詢問對於對話遭美方監聽的意見。據悉，韓媒爆料拜登和美國第一夫人吉兒女士曾提議，邀請南韓女團BLACKPINK赴白宮晚宴表演，不過金聖翰卻未匯報，招致尹錫悅的不滿，而在尹錫悅出訪中東期間，也犯下多次失誤。

▲南韓總統尹錫悅即將於4月26、27日訪美。（圖／CFP）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓始終糾結是否向烏克蘭提供軍援，總統尹錫悅更多次強調官方立場，表示南韓僅能提供人道救援或物資，無法提供烏克蘭殺傷性武器，這是因為南韓考慮和俄國之間的外交與經濟關係。

包括三星電子、LG電子、現代汽車等160間南韓企業皆在俄國成立分公司或設廠，在俄烏開戰後俄國面臨西方制裁時，在俄韓企已損失數千億韓元，一旦韓俄關係決裂，不僅面臨財產損失，甚至還會遭遇人身安全。

南韓峨山政策研究院研究委員梁旭（양욱，音譯）分析，隨著美國監聽南韓的機密文件外洩，讓南韓在外交處境上加難堪，是一項非常具有「打擊性」的暴露文件，導致外界更能合理化解釋華府監聽首爾當局國防安全高層，且會讓南韓民眾開始產生疑美論，「我們已經同盟70年了，難道你們還在監視我們嗎？」