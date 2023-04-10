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5歲男童玩耍一半「倒地暴斃」　師等9分鐘才叫救護車：以為在裝死

▲▼美國康州男童猝死。（圖／翻攝臉書MEMORIAL FOR ROMEO）

▲羅密歐在學校倒下身亡。（圖／翻攝臉書MEMORIAL FOR ROMEO）

記者吳美依／綜合報導

美國康乃狄格州發生悲劇事件，5歲男童羅密歐（Romeo Pierre Louis）在操場和同學玩耍到一半，卻突然倒地不起，但旁邊多名老師以為他只是為了好玩「裝死」，等待超過9分鐘才上前查看，並且趕緊呼叫救護車，卻已經來不及挽回孩子性命。

綜合外媒報導，本案發生於去年4月，男童父母近期向校方提出不當致死指控。一名老師向警方供稱，大家以為羅密歐在玩校園裡非常流行的「裝死」遊戲，學生起初也以為他在裝睡，後來才懷疑是失去意識。男童倒下35分鐘後，終於被救護車送往康乃狄格兒童醫院，但2天後仍宣告不治。

▲▼美國康州男童猝死。（圖／翻攝臉書MEMORIAL FOR ROMEO）

▲男童家屬本月6日在校園舉行哀悼活動。（圖／翻攝臉書MEMORIAL FOR ROMEO）

原來，羅密歐罹患的是布魯格達氏症候群（Brugada syndrome），這種疾病會導致心律不整，且患者可能沒有任何症狀，也不會經歷暈眩、心悸或心臟驟停等問題。

男童父母指控，當時多名老師就在旁邊，兒子卻在地上躺了將近10分鐘，沒有任何協助或醫療，如果當初早點獲得救治，或許就能活下來。目前，憲章橡樹國際學院（Charter Oak International Academy）的辯護律師尚未提出反駁意見或證據。

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