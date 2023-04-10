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馬克宏稱歐洲不捲入台海引砲轟　新詞「macroning」諷賣友求榮

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏訪問中國。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

法國總統馬克宏訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico、世界報（Le Monde）和迴聲報（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

Politico分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」

馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

 

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