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美軍洩密案「驚爆抓內鬼」　前五角大廈高層：僅美方握有此情報

▲▼五角大廈；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲美國軍方與情報單位機密疑為內部外洩。圖為美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國與北約幫助烏克蘭春季反攻計畫的高級機密文件近日外流至網路社群，連中東、非洲、中國到印太地區的美國國安機密也一併外洩。美國相關單位正在疲於奔命，搜查情報洩漏源頭。部分西方安全專家與美國官員認為，洩密者可能來自美國。

根據路透社報導，有美國官員表示，外流文件涉及範圍之廣，包含烏俄戰爭、中國、中東與非洲的情報，顯示這很可能是由美國人而非盟友洩漏的。前五角大廈負責中東事務的高級官員穆洛伊（Michael Mulroy）受訪時也指出，「現在關注的重點在於，這是從美國外洩的機密，因為許多文件只掌握在美方手中。」

▲網傳俄軍入侵烏克蘭第370天的每日匯報。（圖／翻攝自推特）

美國官員表示，調查仍在初期階段，目前尚未排除幕後黑手是親俄分子的可能性。兩位不願透露姓名的官員指出，雖然五角大廈與情報單位對洩密感到擔憂，但被拍照外流的文件是一個多月前的資料，而非最近的評估，目前正在確認這些情報原先在內部共享的範圍有多廣另一名受訪官員則稱，當局正在調查美方人員洩露敏感資料的動機為何，是心懷不滿的職員還是積極想破壞國家安全利益的內部威脅。

路透社稱，這次洩密事件被視為2013年維基解密網站出現70多萬份文件、影片與外交電報以來，最嚴重的安全漏洞之一。路透社查閱了50多份上月首次出現在Discord與4Chan等社群網站上，被標註為「機密」和「最高機密」的文件，尚未能獨立證實文件真實性，但俄烏兩軍傷亡數字似乎遭竄改，還有部分文件被標記為「NOFORN」，意即不能對外國人公開。

▲▼美國國防部,五角大廈。（圖／路透）

▲五角大廈9日表示，正在審查這些似乎包含敏感與高度機密的翻拍照片與文件的有效性。（圖／路透）

一份標註為最高機密、疑是中情局3月1日更新的情報顯示，情報機構「以色列情報及特殊使命局」（Mossad）當時正在鼓吹人民抗議浪潮，反對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強化控制最高法院的司法改革計畫。情報文件稱，美國是透過訊號情報得知此事，這等同於美國一直對在中東的重要盟友進行間諜活動。

另一份文件則提到，美國情報機構透過監聽得知，南韓政府內部就向烏克蘭出售美國火砲彈藥等軍援進行討論。內容包含美國曾對首爾施壓，要求提供基輔援助，還有南韓拒絕軍援的政策。南韓總統辦公室方面表示，將與美方進行必要的溝通。五角大廈迄今尚未對具體洩密內容做出回應，包括對盟友的明顯監視。

►西方「援烏反攻」外洩事件延燒　烏克蘭補救美控俄所為

►不只烏俄機密文件外洩！　五角大廈「中東、印太情報」也被翻拍

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