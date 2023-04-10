不只台灣　路透驚曝中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」

▲解放軍展開為期三天的環台軍演。（圖／翻攝央視）



記者吳美依／綜合報導

中國人民解放軍8日起展開為期三天的環台軍演，且於9日模擬對台灣進行精準打擊。一名熟悉地區安全情勢的消息人士向《路透社》表示，中國一直在台灣西南部水域進行針對「外國軍事目標」的空中與海上模擬攻擊，「台灣不是他們的唯一目標」、「這非常挑釁」。

這位消息人士未被授權向媒體揭露此事，因此要求匿名。他說，約20艘軍艦參與了台海中線的對峙，其中一半來自台灣，另一半來自中國，但沒有發生挑釁行為。此外，中國航母山東號如今正在距台灣東南海岸400多海里（約741公里）的地方進行演習。

▲中共展開環台軍演，國軍釋出我空軍應處作為。（圖／軍聞社提供）

根據國防部統計，截至10日清晨6點，一共偵獲共機各型機70架次，其中逾越中線及進入西南與東南空域35架次，共艦則有11艘次。他們特別關注解放軍火箭軍動向，「透過聯合情報、監視及偵查系統密切掌握，空軍也保持著高度戒備。」國防部也重申台灣「不會升級衝突或者引起爭端」，但將「適當」回應中國的演習。

此外，美國也表示他們正在密切監測中國環台軍演。

中國官媒報導，台灣周圍的戰備巡邏及演習仍在繼續，解放軍東部戰區司令部也在微博發布模擬攻擊的動畫短片，顯示從陸地、海上及空中向台灣發射導彈，其中2枚擊中目標後爆出火花。中國人民解放軍軍事科學院研究員趙小卓接受官媒《環球時報》採訪時說，這是中國第一次公開談論針對台灣目標的模擬攻擊，關鍵目標包括跑道、軍事後勤設施、行動目標等，「要在必要時一舉殲滅」。