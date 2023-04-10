40歲美女遊19國約會34男　驚喜發現男人共通點





▲美魔女詹姆斯暢遊19國。（圖／翻攝Instagram「jamesloni」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國40歲女子詹姆斯（Loni James）去年3月下定決心，揹起旅行包踏上19國與34名男子的戀愛冒險之旅，她也在旅途中發現了男人的一個共通點。

CNN報導，詹姆斯在去年3月底簡單計畫了旅行，每去一個國家就要和當地人約會。她從華盛頓州出發，第一站到英國倫敦，打開交友軟體和一名擁有英、法雙重國籍的男子配對成功後便出來約會，都喜愛旅遊的兩人相談甚歡，那晚暢談了5個小時

▲▼詹姆斯在Instagram上分享旅遊生活照。（圖／翻攝Instagram「jamesloni」）

詹姆斯再也沒有見到那個男人，她繼續前往下一個國家，利用交友軟體透過同樣的方式約不同男人出來見面，互相交談了解彼此然後分開，如此經歷了19個國家34個男人。

詹姆斯並沒有和每個男人都發生關係，她在許多國家都有美好回憶，在埃及亞歷山卓（Alexandria），莉亞甚至聽到陌生的約會對象說自己其實已經訂婚了，但還是很懷念以前戀愛的感覺，「他很明顯就是需要有人傾聽，而我就是可以安心傾訴的對象。」

「我和許多男人有親密到不可思議、非常內心的對話」，詹姆斯說她發現，「當人們知道永遠不會再見到妳時，特別的事情就會發生」，人們對於分享內心真實的想法就會更沒有壓力，她說即便是糟糕的約會經驗也令人難忘，她總會學到一些東西。

▼詹姆斯在進行心靈深度之旅的同時，也非常注重人身安全。（圖／翻攝Instagram「jamesloni」）

事實上讓詹姆斯毅然決然啟程旅行的動力，是母親的過世，她看著母親在48歲那年開始與阿茲海默症初期症狀搏鬥，直到63歲那年死去，她雙親一生循規蹈矩，對於退休生活有很大的計畫，母親卻連退休都撐不到就撒手人寰，讓她覺得沒有時間可以繼續蹉跎。

一名女性獨自在外旅行，詹姆斯其實很注重自身的安全，她會分享自己所在位置給朋友，也會有意識地節制不喝太多酒，確保手機隨時有電，結束約會時不需要對象載她，反而選擇透過共乘App搭車離開。

詹姆斯與約會對象聯繫時，也只會透過交友軟體，在出來見面前不會給對方自己的電話號碼，也從來不讓對象知道自己住在哪裡。