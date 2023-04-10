泰女大生持刀殺人！電梯門開狂捅3死傷　還刺自己4刀

▲監視器畫面拍下女大生犯案過程。（圖／翻攝「Thaiger」）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名女大學生入住宿舍大樓不到半年時間，日前因不明原因持刀搭乘電梯下樓，隨即刀捅2名鄰居，接著攻擊大樓保全。被警方找到時，女子甚至拿刀捅傷自己，警方表示目前尚不清楚女子犯案動機，本案不包含女子在內，最終造成1死2傷。

綜合泰媒報導，該名28歲女大學生7日凌晨2時許，持刀從所住的8樓搭乘電梯下樓，正好有2名鄰居在等電梯，分別為43歲及19歲。電梯門一開，女大生隨即拿刀刺倒2人，接著刺進40歲保全的右側肋骨間。

女大聲隨即逃出宿舍大樓外，37歲的宿舍鄰居當時在自己的房間裡，他聽到保全求救，立刻聯絡醫院，但等救護人員趕到時，保全已經傷重身亡。37歲的舍監則通報警方，表示犯人是該住該宿舍大樓的大學生，於今年初入住後每月都按時繳房租，從來沒有發生過任何問題，不知道出了什麼差錯。

警方趕赴現場後，發現女子房門沒有鎖，所有東西都在裡頭，就連手機也留下。警方當天清晨6時在大樓附近找到女子，她捅了自己4刀後，把刀藏在一堆乾枯葉堆底下，她最後被送往醫院救治，但並未透露任何犯案動機。

舍監指出，女大生曾經報警聲稱有人想要傷害她，當警方趕到現場後，她卻又拒絕幫助還要求警方離開。警方表示，他們正在聯絡女大生親戚，並且派人監視以防她從醫院逃跑。