馬克宏對台海立場太天真！　訪中國遭猛批「完全的災難」

▲馬克宏訪中與習近平會面。（圖／路透社）

文／中央社記者田習如布魯塞爾9日專電

法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩一同訪中國，歐洲輿論給予兩人表現相反評價。歐洲議員包瑞翰稱馬克宏訪中是「完全的災難」，也有學者批他對台海說法「天真」。

當這波歐洲政治人物赴中國訪問的潮水退去後，誰會是那個最被訕笑的「沒穿褲子的人」？

接下來還有歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將陸續訪中，不過潮水還未退，剛從北京搭總統專機回法國的馬克宏（Emmanuel Macron）已經在歐洲政學界關心中國議題的圈子裡遭到「洗版式」負評。

歐洲議會（European Parliament）對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）在推特（Twitter）上嚴詞批評：「馬克宏訪中的結果比預期還糟。真是一場完全的災難。他的立場不會在歐盟機構中勝出。所謂歐盟『戰略自主』成為『第3強權』的白日夢不會被接受。范德賴恩展現出一個更佳選項。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在行前發表了一篇對歐盟與中國關係措詞嚴厲的演說，到了中國後既不像馬克宏獲中國國家主席習近平走下紅毯親迎，也沒有國宴款待。

她在離開北京前的記者會上說明與習近平談話內容，包括向習強調不接受以武力改變台海現狀、反映歐洲企業在中國面臨不公平競爭狀況，以及歐盟對中國經濟必須「去風險化」。

馬克宏則在返法專機上接受歐洲政治新聞網站Politico專訪，表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。

包瑞翰在另一篇貼文批評：「對中國和台灣的這種立場，（使）馬克宏喪失了成為一個歐洲領導人的身分。」

歐洲智庫「奧地利歐洲與安全政策研究所」（Austrian Institute for European and Security Policy）負責人查卡洛娃（Velina Tchakarova）也在推特上質問馬克宏，如果美國對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭也抱持同樣事不關己態度，歐洲將會是何局面？「如果沒有美國援助，烏克蘭將會瓦解並投降。」她寫道。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）也連發推文，他批評馬克宏的台海政策是一種「非常危險且短視的態度」，並非因為他不想盲從美國，而是因為這種態度行不通。

班納主張應遏阻中國以避免台海和平現狀被改變，但馬克宏像是給了習近平「免費通行證」，並落入台海問題是美國刺激而成的北京說詞陷阱、枉顧台灣人民不想被中共政權統治的願望，誤以為不引起中國過度反應就能讓歐洲置身台海衝突之外，是「危險的天真」。

馬克宏此行評價甚至比去年倍受批判的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）還慘。班納表示，蕭茲訪中前因為核准讓中國國營企業入股漢堡港口碼頭設施、帶了大批商界老闆隨行，「行前看來很悲慘，但後來還算不錯」;馬克宏則因邀請范德賴恩同行，「行前看來很不錯，但後來變成災難」。