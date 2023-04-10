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馬克宏：歐洲應減少對美國依賴　避免因台灣議題被捲入美中衝突

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

▲法國總統馬克宏剛結束訪中行程。（圖／路透社，下同）

中央社

法國總統馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico訪問表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，並強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。

馬克宏（Emmanuel Macron）8日結束為期3天的中國國是訪問，他在專機上接受歐洲媒體Politico訪問，為自己遭各界砲轟的訪中行程辯護。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

根據Politico 9日刊登的專文，對馬克宏而言，歐洲應該減少「對美國依賴」，並「避免因台灣議題被捲入美中衝突之中」。

在與中國國家主席習近平罕見前後對話長達6個小時後，馬克宏在媒體訪問中重提他近乎迷戀的歐洲「戰略自主」（strategic autonomy）概念，目的就是讓歐盟成為「第三強權」，而法國無庸置疑扮演前線角色。

馬克宏在從北京飛往廣州的總統專機上告訴媒體，歐洲的大危機就是「被捲入不屬於我們的危機之中，這將讓我們無法建構戰略自主」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

Politico分析，習近平和中共熱衷支持馬克宏的戰略自主概念，因為中共領導人和北京學者都深信，西方正在衰退、中國正崛起，而跨大西洋關係（美國和歐盟）的弱化會加速這個趨勢。

馬克宏的戰略自主彷彿是立基於強調不與美國為伍的概念上。

他說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

馬克宏專機起飛返法的幾小時後，中國就在台灣周邊發動大規模軍演，報復總統蔡英文訪美會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

親近馬克宏的人士透露，馬克宏對北京至少等到他離開中國領空後再發動模擬「包圍台灣」演習，感到滿意。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

據隨同馬克宏出訪的法國官員指出，其實馬克宏和習近平兩人有「密切討論」台灣議題。然而相較於美國甚至歐盟，馬克宏似乎採取更為「調解安撫」的立場。

陪同馬克宏訪中，並參與部分行程的歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾於6日三方會談時面告習近平，「台海穩定極度重要，威脅以武力改變現狀是不可接受的」；習近平卻回覆，「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

Politico分析，馬克宏顯然同意習近平的觀點。他表示，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：『小心，若你亂來，我們會出面？』若你們真的想加劇緊張局勢，就這麼幹吧」。

龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）地緣政治分析師謝艷梅（Yanmei Xie）指出，「歐洲更願意接受一個中國成為地區霸權的世界。部分歐洲領袖甚至認為這樣的世界秩序可能對歐洲更有利」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

Politico揭露，近兩小時的三方會議中，馬克宏與范德萊恩立場相似，但接下來馬克宏與習近平兩人私下對話4小時中，馬克宏的態度和語調順從迎合許多。

馬克宏在訪問中強調歐洲在武器和能源上日益依賴美國，指出歐洲應該減少「美元的治外法權」。Politico寫到，這和俄羅斯及中國重要政策的目標如出一轍。

Politico在文章最後強調，為了獲得專訪，答應給法國總統府審閱權，而「馬克宏許多更直接談論台灣的言論都被總統府拿掉」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

馬克宏批判美國、順從中國對台立場的專訪引起討論。

法國策略研究基金會研究員（FRS）博達安（Antoine Bondaz）在推特上寫道：「馬克宏只談論中國『過度反應』的風險，卻忘記中國想要征服台灣改變現狀的野心，這才是矛盾之處」，並批評馬克宏沒有定義歐洲利益，只說「與美國不同」。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

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