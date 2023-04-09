第17世大寶法王嘉華噶瑪巴駐錫台南弘法　撫慰疫情祈世界和平

▲第17世大寶法王嘉華噶瑪巴．聽列泰耶多傑尊者，駕臨駐錫台南左鎮噶瑪噶居寺，展開為期10天的弘法活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

與台灣民眾闊別近9年的第17世大寶法王嘉華噶瑪巴．聽列泰耶多傑尊者，在疫情解封後之後特地選擇台灣做為2023世界關懷首站，為圓滿各界殷切熱盼，9日駕臨駐錫台南左鎮噶瑪噶居寺，展開為期10天的弘法活動。

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台南左鎮噶瑪噶居寺內及廣場鋪上鮮花地毯，現場擠滿信眾，以虔誠心情迎接法王到來。左鎮噶瑪寺洛本天津仁波切表示，法王此行旨在寬慰撫平全球疫情帶來的憂悲苦惱，普施甘露，安頓人心。

「大寶法王」尊號起源於第5世噶瑪巴德新謝巴，由明成祖永樂皇帝賜封，成為噶瑪巴專有稱號，一直沿襲至今。大寶法王是藏傳佛教噶舉派白教的最高活佛，在藏傳佛教界地位，僅次于格魯派黃教的嘉瓦仁波切和班禪額爾德尼。大寶法王同時是藏傳佛教活佛轉世制度的創始者，噶瑪巴的法脈傳承從第一世噶瑪巴杜松虔巴開始，一直不間斷地傳承至今。

左鎮噶瑪寺洛本仁波切表示，「噶瑪巴」為觀音菩薩化現人間。佛陀曾於《三摩地王經》授記噶瑪巴為「遍知三世者」、「行佛事業者」，一切眾生只要親見尊容、聽聞名號、憶念噶瑪巴，便能從染污遮障中解脫。賢劫千佛之中，釋迦牟尼佛為第四佛、第五佛彌勒佛、未來第六佛獅子吼佛即是嘉華噶瑪巴大寶法王。

洛本天津仁波切指出，世界歷經數年疫情之苦，對民生造成重大影響，苦難增多、人心浮動，如今疫情逐漸解封，為撫慰全球佛教徒人心，第17世大寶法王嘉華噶瑪巴展開2023年全球弘法行動，首站選擇從台灣開始，這是他第9次來台，4月5日起一連3天先於台北參加由中華藏密噶瑪巴協會舉辦的3場法會，4月9日起至18日駐錫左鎮噶瑪寺，之後將前往新加坡、印度、德國及法國。

洛本天津仁波切進一步說明，左鎮噶瑪寺是17世大寶法王在台根本道場，將在噶瑪寺停留10天，9日舉辦陞座敬獻身口意妙供，晚間為齋宴供養，因法王深受各界景仰，各界報名踴躍，塔之鏡最大容量爆棚提前關閉，14日傳授四加行口傳及金剛薩埵灌頂，期間並另舉辦2場對內法會，18日淨灑加持全寺，除弘法外，也為弟子信眾祈求平安健康，為台灣祈求經濟復甦、社會祥和、兩岸和平。