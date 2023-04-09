目睹裸女在草叢尖叫！報警才知是「性侵」　嫌曾猥褻90歲阿嬤

▲民眾看到有裸男裸女躺在路邊草叢後報警，成功救了一名差點被性侵的女子。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本北海道浦河町一名女性8日晚間在路上聽見有女性的尖叫聲，仔細查看後，才發現草叢內有1對裸體男女，因此隨即報警。而警方到場後，經調查，確認女子是遭到男子拉到草叢性侵未遂，因此當場將嫌犯逮捕。而該名男子4日才因為將手伸進一名90多歲阿嬤的內衣褲裡，而被逮捕，怎知不到1周竟再度企圖猥褻性侵女性。

根據《北海道放送》報導，63歲的嫌犯田中信男8日下午4時45分在路邊發現正準備返家的50多歲被害女性，色心大起，於是便強拉住對方的手臂，將女方拖進路邊草叢內，企圖性侵。嫌犯隨後將自己的褲子脫掉，並強脫被害女子的衣服。

警方表示，被害人與嫌犯並不認識，遭拖進草叢後大聲尖叫，並企圖反抗求救。一名路過民眾聽到尖叫聲前往查看，便看到草叢內衣衫不整的兩人，於是連忙報警。通報民眾在電話內指出，「有一名裸體的女性在尖叫，旁邊還有一名裸體男性。」

警方趕往現場後，便發現下半身赤裸的嫌犯，而受害人也在一旁，因此當場依強制性侵未遂嫌疑將田中信男逮捕。面對調查，田中坦承犯案，並稱自己無法控制性慾。

警方深入調查才發現，田中信男4日才剛在浦河町的一間醫院猥褻並施暴一名90多歲阿嬤。當時他涉嫌將手伸進阿嬤的內衣褲中，當場遭到逮捕，目前全案仍在偵查中，怎知卻又再度企圖性侵。