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上個月才喜當爸！28歲嫌槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓一下

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

▲「囝仔昌」劉子賢27歲的徐姓乾外甥遭槍殺後，丟包安南醫院急診室。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

「囝仔昌」劉子賢27歲的徐姓乾外甥8日遭槍斃丟包醫院，警方當晚拘提3名犯嫌到案，並起獲改造手槍一把。據了解，其中28歲林姓犯嫌3月10日才喜獲麟兒，卻因不滿徐男跟他在網路上互嗆而痛下殺手，事後因感到懊悔才緊急將人丟包醫院，但為時已晚，全案目前被警方依殺人、槍砲等罪嫌移送法辦。

回顧案情，台南安南醫院急診室外8日凌晨突然有一輛轎車駛來，隨後車門打開一名男子就被扔在地上，而男子倒地後毫無反應，原本站在門口的民眾見狀不知所措，立即通報警衛。據了解，徐男被丟到醫院時疑似左胸中槍，且右腋下有刀傷，醫護人員見狀緊急實施搶救，但徐男仍因傷重宣告不治。

▲▼ 槍殺「囝仔昌」乾外甥，兇嫌上個月才喜當爸 。（圖／翻攝林姓兇嫌臉書）

▲▼林嫌上個月才喜當爸，如今卻犯下殺人案。（圖／翻攝林姓兇嫌臉書）

▲▼台南男左胸中槍遭丟包醫院不治，槍手曾拍「水槍行刑照」。（圖／翻攝林姓兇嫌臉書）

警方事後展開追緝，並於8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案，而晚間兩名林姓犯嫌自知難逃法網，於7時許向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

透過其中28歲林姓犯嫌臉書可以發現，他上個月10日才貼出兒子剛出生的畫面，並寫下，「小朋友，我們終於見面囉」，文內還不忘感謝辛苦產下兒子的老婆，但沒想到近日卻因為與徐男在網路上發生衝突，因而痛下殺手。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，警方逮獲3嫌，起獲手槍。（記者林云翻攝）

▲警方查扣改造手將一把。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，林嫌在動手後感到相當懊悔，才趕緊將徐男丟包醫院，沒想到徐男卻仍傷重不治，他事後看到新聞得知此事，自知法網難逃，決定自行投案。另外，他也在警方訊問時不斷搖頭嘆氣，表示「只想教訓一下」，否認有殺人犯意，但目前仍被警方依違反殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

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