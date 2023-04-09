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遭俄羅斯強送至「夏令營」待半年　31名烏克蘭兒童終返家

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲受困兒童回到家人身邊不禁相擁痛哭。（圖／路透社，下同）

文／中央社

一場漫長任務這個週末順利將在俄烏戰爭期間被送至俄羅斯或俄國占領克里米亞（Crimea）半島的30多名兒童帶回烏克蘭老家，與家人團聚。

綜合路透社和法新社報導，在歷經一場涉及橫跨4國的複雜行動之後，這些孩子昨天從白俄羅斯跨境進入烏克蘭時，與母親緊緊相擁。

13歲的妲夏．拉卡（Dasha Rakk）表示，她和雙胞胎姊妹去年因為戰爭而同意離開遭俄國占領的烏南城市赫松（Kherson），前往克里米亞一處度假營住幾個星期。但一踏進克里米亞，俄國官員便說他們停留的時間會更長一些。

她說：「他們說我們會被領養，我們會有監護人。」她還說：「當他們一說停留時間會更長，我們都哭了出來。」

妲夏的母親娜塔莉亞（Natalia）表示，她自烏克蘭取道波蘭、白俄和莫斯科，前往2014年以來即遭俄羅斯占領的克里米亞去接雙胞胎女兒。

她形容前往營區的這一路上「非常辛苦，但是我們持續向前行，晚上都沒睡，只能坐著睡」。

她說營區內還有其他孩子，「看著他們在圍籬後方哭泣，讓人心都碎了」。

慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）負責人庫列巴（Mykola Kuleba）在社群媒體寫說：「今天我們歡迎31名在占領區遭俄國人非法帶走的兒童回家。」

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

根據昨天公布的畫面，這群孩童帶著行李箱和包包徒步跨越邊境，接著登上巴士繼續他們的旅程。

庫列巴盛讚「有如英雄一般的媽媽們」一路奔波接回自己的孩子，還說這是該慈善團體迄今「最困難」的營救任務。

他表示，一名老婦本該帶回兩個孫子，但因飽受「壓力」而不幸喪生。

他在臉書（Facebook）寫道，烏克蘭家屬會遭遇俄羅斯聯邦安全局 （FSB）「13小時的審問」。

基輔當局估計，自俄羅斯去年2月全面入侵以來，近1.95萬名兒童被帶至俄國或俄國占領的克里米亞。俄國此舉遭外界譴責為非法移送。

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

莫斯科當局目前把持烏克蘭東部與南部大片地區，他們否認綁架孩童，說他們是為了兒童安全著想而將他們轉往他處。

俄羅斯外交部並未立即回覆路透社置評要求。

基輔記者會現場有3名兒童，2位男孩和1位女孩。「拯救烏克蘭」表示，這3名兒童是上個月進行的前一場援救行動所救出的兒童，那一次行動共讓18名兒童回到烏克蘭。

這3名孩童表示，他們當初之所以與父母分隔兩地，是因父母在俄羅斯施壓下把他們從遭俄國占領的烏國哈爾科夫（Kharkiv）及赫松送至俄國夏令營，當初說好是2星期。

這些孩子在記者會上表示，他們被迫在夏令營待了4到6個月，期間還被迫一再更換地點。

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

▲▼ 在俄「夏令營」一待半年 31名烏國兒童終返家。（圖／路透社）

一名來自赫松、年齡不詳，名叫維塔里（Vitaly）的孩子說：「我們遭對待的方式和動物差不多，我們被關在個別的建築之中。」他補充說，他們被告知他們父母已經不要他們了。

國際刑事法院（ICC）上個月針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄羅斯兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）發布逮捕令，指控兩人自烏克蘭綁架孩童。

俄羅斯方面否認國際刑事法院指控，說俄方並不承認法院的管轄權，並稱這起逮捕令無效且沒有約束力。

烏克蘭非政府組織「人群地區中心」（Regional Centre for Human Rights）律師芮希夫斯卡（Kateryna Rashevska）在記者會中表示，他們正針對俄羅斯官員蓄意阻止烏克蘭兒童返回烏克蘭一事，進行取證立案。

她說：「每個故事背後都有一籮筐的國際違法行為，這不能不受懲罰。」

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