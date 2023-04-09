美國「12歲男童」結夥殺人！一夜槍斃2女1男　犯案動機更黑暗

▲12歲的克里斯托福夥同2嫌殺害3名受害者。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州12歲男童克里斯托福（Christopher Atkins）6日在家被捕，面無表情半裸上銬的畫面在網路瘋傳。他加入青少年盜竊集團，卻因故決定背叛同夥，連同2名共犯殘忍殺害2女1男集團成員，並且隨意棄屍。

▲其中2名死者為萊拉（左）與卡蜜兒（右）。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室、GoFundMe）

佛州馬里昂郡（Marion County）3天內有3名青少年被槍殺棄屍，引發恐慌。3月30日，16歲的萊拉（Layla Silvernail）被發現倒臥路邊，送醫後不治。隔日一名身分未被揭露的17歲少年陳屍800公尺外的溝渠裡，戴著滑雪面罩及黑色手套。最後，16歲的卡蜜兒（Camille Quarles）被發現陳屍在首位死者萊拉的後車廂，半輛車都泡在池塘裡。

警長伍茲（Billy Woods）7日召開記者會說明，3名兇嫌與3名死者共組犯罪集團，但「竊賊之間沒有榮譽可言。在某個時間點，這3人背叛3名受害者，並且謀殺了他們。」死者原本打算向兇手購買槍械，未料上車後慘遭毒手，且很可能被同時殺害。警方還指出，兇嫌使用某次汽車盜竊獲得的槍械犯案，「他們逃離現場，但留下了很多證據。」

▲羅伯特（左）已經落網，塔吉（右）仍然在逃。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室）



除了12歲的克里斯托福之外，17歲的羅伯特（Robert Robinson）已經落網，16歲的塔吉（Tahj Brewton）則依然在逃，警方懸賞1萬美元（約新台幣30萬元）呼籲民眾提供線索。他們還透露，考慮到犯行嚴重性，檢方正在考慮讓3名未成年嫌犯視同成年人受審。