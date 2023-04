美國購物中心傳槍響！至少3人受傷　現場畫面曝光

▲德拉瓦州一間購物中心發生槍擊。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國德拉瓦州一間購物中心8日晚間發生槍擊事件,造成至少3人受傷,而當時購物中心內滿是顧客,現場畫面也在推特上曝光。

根據CNN報導,位於德拉瓦州的克里斯蒂娜購物中心(Christiana Mall)8日晚間傳出槍響,目前已知造成至少3人受傷,但警方未透露更多細節。紐卡斯爾縣(New Castle County)緊急管理協調員戴夫(Dave Carpenter Jr.)表示,目前購物中心和周邊地區沒有公共安全疑慮,但請避開經過此地。

從推特上曝光的影片可以看到,克里斯蒂娜購物中心外聚集大量警車,而當時仍有許多顧客在商場內,所有人的神情都相當緊張,不確定槍聲來自何處。據了解,開槍地點疑似在美食街,詳細開槍原因和槍手背景仍在進行調查。

目前購物中心的所有出入口都已經關閉,由警方統一在北側出口清查顧客,民眾若與同伴失散可至該處等待或找人。

#BREAKING Delaware State Police say 3 people were shot inside the Christiana Mall tonight. @6abc



We spoke with a man who was waiting to get pizza when he heard gunshots, next thing he knew.. he was hit.



Police say there is no public safety concerns but you should avoid the area pic.twitter.com/GCWAAouJjT