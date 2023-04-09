以色列發動反擊！出動無人機空襲敘利亞　中東緊張加劇

▲以色列軍方7日清晨對加薩走廊、黎巴嫩南部發動空襲。美聯社



記者張方瑀／綜合報導

中東地區近來衝突頻傳，以色列8日晚間遭從敘利亞南部發射的3枚火箭襲擊，因此以軍9日上午也朝該國發射飛彈、出動無人機反擊，讓兩國邊境局勢更加緊張。

根據《路透社》報導，以色列8日晚間遭3枚飛彈襲擊，其中2枚分別落入敘利亞和約旦境內，第3枚則落在以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）北部一塊農地上，並未造成任何傷亡，而以軍也未啟動防空系統攔截。

黎巴嫩廣場電視台（al-Mayadeen TV）稱，是巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）旗下武裝團體「聖城旅」（Al-Quds Brigade）所發起的攻擊，而所有火箭都未造成任何損失。

以色列軍方9日上午指出，他們向敘利亞發射火箭進行報復，同時也啟動無人機進行襲擊，但未詳細說明是否造成任何傷亡或損失。

在襲擊發生之際，以色列和巴勒斯坦組織之間的緊張關係加劇；以色列警方本周在穆斯林齋戒月期間突擊了耶路撒冷一間清真寺，當時被拍到警察不斷毆打禮拜者，引爆阿拉伯國家不滿，美方對此感到擔憂，歐盟也發表聲明，呼籲各方自制。

以色列6日遭從黎巴嫩境內發射的34枚火箭彈襲擊後，以色列軍方把這起事件歸咎於巴勒斯坦武裝組織，並針對加薩走廊、黎巴嫩南部發動空襲。接著以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）7日又發生汽車攻擊事件、導致1死5傷，目前已知死者是來自義大利的遊客。